Приказом министра энергетики от 20 ноября 2026 года утверждены Правила подключения объектов систем газоснабжения потребителей к газораспределительной системе, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что подключение объектов систем газоснабжения, в том числе вновь построенных, модернизированных, реконструированных газопроводов юридических и физических лиц, и газопотребляющих систем к газораспределительной системе, модернизация или реконструкция объектов газораспределительной системы, необходимые для покрытия дополнительных нагрузок подключаемых потребителей при отсутствии свободных мощностей, а также изменение технологической схемы такого подключения осуществляются газораспределительной организацией за счет таких потребителей.

Подключение к газораспределительной системе осуществляется в следующем порядке:

для получения технических условий на проектирование и подключение к газораспределительной системе заявитель направляет заявление в эксплуатирующую такой объект газораспределительную организацию;

по результатам рассмотрения заявления газораспределительной организацией осуществляется выдача технических условий или отказ в выдаче технических условий с мотивированным обоснованием;

после получения технических условий заявителем самостоятельно осуществляется выбор подрядной организации и заключение договоров на оказание услуг по проектированию и строительству (новому строительству, реконструкции, модернизации) газопотребляющих систем или объектов газораспределительных систем с организациями, имеющими лицензии на проведение данных работ;

после выполнения строительно-монтажных работ заявителем осуществляется информирование газораспределительной организации о завершении работ с обязательным предоставлением пакета нижеследующих документов:

- со стороны бытового потребителя – наличие проекта газоснабжения, паспорта на газопотребляющее оборудование, акта приемки газопотребляющей системы в эксплуатацию, строительного паспорта газопровода, акта обследования вентиляционных каналов и дымоходов, а также заключенного договора технического обслуживания газопотребляющих систем;

- со стороны других потребителей – наличие проекта газоснабжения, паспорта на газопотребляющее оборудование, акта приемки газопотребляющей системы в эксплуатацию, строительного паспорта газопровода, акта обследования вентиляционных каналов и дымоходов, приказа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию объектов систем газоснабжения, а также заключенного договора технического обслуживания газопотребляющих систем. Такие потребители предоставляют документы, подтверждающие готовность к подаче газа, при отнесении их объектов газопотребления к технически и (или) технологически сложным объектам в соответствии с Правилами определения технической сложности строительных объектов, утверждаемыми уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства согласно подпункту 38) статьи 24 Строительного кодекса Республики Казахстан;

в течение двух рабочих дней после информирования заявителем о завершении и готовности объекта к подключению, газораспределительной организацией осуществляется проверка готовности объекта системы газоснабжения к подключению и на соответствие выданным техническим условиям;

после информирования заявителем о завершении и готовности объекта к подключению, газораспределительной организацией осуществляется проверка готовности объекта системы газоснабжения к подключению и на соответствие выданным техническим условиям; подключение объектов систем газоснабжения физических и юридических лиц к газораспределительной системе осуществляется газораспределительной организацией в течение трех рабочих дней за счет таких потребителей;

перед подключением потребителей, кроме бытовых, осуществляется заключение договора на розничную реализацию товарного газа с газораспределительной организацией. Договоры с бытовыми потребителями считаются заключенными с момента первого фактического подключения абонента;

подключение абонента осуществляется газораспределительной организацией с оформлением акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

опломбирование приборов учета расхода газа с фиксацией начальных показаний.

Указывается, что подключение к газораспределительной системе без получения технических условий и без заключения договора на розничную реализацию товарного газа с газораспределительной организацией является основанием для приостановления подачи товарного газа потребителю.

Также утверждены:

Технические условия на проектирование и подключение к газораспределительной системе.

Проверка готовности объектов систем газоснабжения потребителей к подключению к газораспределительной системе.

Приказ вводится в действие с 27 января 2026 года.