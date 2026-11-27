Как подключить объект или дом к системе газоснабжения: утверждены правила
Так, говорится, что подключение объектов систем газоснабжения, в том числе вновь построенных, модернизированных, реконструированных газопроводов юридических и физических лиц, и газопотребляющих систем к газораспределительной системе, модернизация или реконструкция объектов газораспределительной системы, необходимые для покрытия дополнительных нагрузок подключаемых потребителей при отсутствии свободных мощностей, а также изменение технологической схемы такого подключения осуществляются газораспределительной организацией за счет таких потребителей.
Подключение к газораспределительной системе осуществляется в следующем порядке:
- для получения технических условий на проектирование и подключение к газораспределительной системе заявитель направляет заявление в эксплуатирующую такой объект газораспределительную организацию;
- по результатам рассмотрения заявления газораспределительной организацией осуществляется выдача технических условий или отказ в выдаче технических условий с мотивированным обоснованием;
- после получения технических условий заявителем самостоятельно осуществляется выбор подрядной организации и заключение договоров на оказание услуг по проектированию и строительству (новому строительству, реконструкции, модернизации) газопотребляющих систем или объектов газораспределительных систем с организациями, имеющими лицензии на проведение данных работ;
- после выполнения строительно-монтажных работ заявителем осуществляется информирование газораспределительной организации о завершении работ с обязательным предоставлением пакета нижеследующих документов:
- со стороны бытового потребителя – наличие проекта газоснабжения, паспорта на газопотребляющее оборудование, акта приемки газопотребляющей системы в эксплуатацию, строительного паспорта газопровода, акта обследования вентиляционных каналов и дымоходов, а также заключенного договора технического обслуживания газопотребляющих систем;
- со стороны других потребителей – наличие проекта газоснабжения, паспорта на газопотребляющее оборудование, акта приемки газопотребляющей системы в эксплуатацию, строительного паспорта газопровода, акта обследования вентиляционных каналов и дымоходов, приказа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию объектов систем газоснабжения, а также заключенного договора технического обслуживания газопотребляющих систем. Такие потребители предоставляют документы, подтверждающие готовность к подаче газа, при отнесении их объектов газопотребления к технически и (или) технологически сложным объектам в соответствии с Правилами определения технической сложности строительных объектов, утверждаемыми уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства согласно подпункту 38) статьи 24 Строительного кодекса Республики Казахстан;
- в течение двух рабочих дней после информирования заявителем о завершении и готовности объекта к подключению, газораспределительной организацией осуществляется проверка готовности объекта системы газоснабжения к подключению и на соответствие выданным техническим условиям;
- подключение объектов систем газоснабжения физических и юридических лиц к газораспределительной системе осуществляется газораспределительной организацией в течение трех рабочих дней за счет таких потребителей;
- перед подключением потребителей, кроме бытовых, осуществляется заключение договора на розничную реализацию товарного газа с газораспределительной организацией. Договоры с бытовыми потребителями считаются заключенными с момента первого фактического подключения абонента;
- подключение абонента осуществляется газораспределительной организацией с оформлением акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;
- опломбирование приборов учета расхода газа с фиксацией начальных показаний.
Указывается, что подключение к газораспределительной системе без получения технических условий и без заключения договора на розничную реализацию товарного газа с газораспределительной организацией является основанием для приостановления подачи товарного газа потребителю.
Также утверждены:
- Технические условия на проектирование и подключение к газораспределительной системе.
- Проверка готовности объектов систем газоснабжения потребителей к подключению к газораспределительной системе.
Приказ вводится в действие с 27 января 2026 года.