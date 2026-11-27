Приказом и.о. министра транспорта от 23 ноября 2026 года внесены изменения в Правила расследования нарушений безопасности движения на железнодорожном транспорте, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила дополнены некоторыми понятиями, в том числе:

комиссия по расследованию нарушений безопасности движения – комиссия по расследованию события, повлекшего сход подвижного состава в пассажирском поезде, а также крушения или аварии, назначаемая для проведения расследования нарушений безопасности движения, произошедших на железнодорожных путях или железнодорожных путях по договорам государственно-частного партнерства.

В перечень участников перевозочного процесса добавлен оператор локомотивной тяги в пассажирском движении.

При этом уточняется, что участники перевозочного процесса и вспомогательные службы железнодорожного транспорта обязаны информировать о нарушениях безопасности движения на магистральных, станционных и подъездных путях уполномоченный орган.

Участниками перевозочного процесса и вспомогательными службами железнодорожного транспорта информация о нарушениях безопасности движения предоставляется не позднее одного часа с момента происшествия посредством телефонной или факсимильной связи.

Подробная информация о нарушениях безопасности движения предоставляется в письменной форме не позднее суток с момента происшествия.

Указывается, что территориальное подразделение после получения информации о сходе или столкновении подвижного состава выезжает на место происшествия. При наличии признаков события, повлекшего сход подвижного состава в пассажирском поезде, а также крушения или аварии, территориальное подразделение в течение суток с момента происшествия составляет акт осмотра места нарушения безопасности движения и направляет его в уполномоченный орган с приложением материалов фото- и видеосъемки нарушения безопасности движения, а также схемы места нарушения безопасности движения.

Не позднее двух рабочих дней с момента происшествия участники перевозочного процесса и заинтересованные лица направляют в территориальные подразделения уполномоченного органа на государственном и русском языках не более одной кандидатуры от каждого участника перевозочного процесса и каждого заинтересованного лица для включения в состав Комиссии с указанием фамилии, имени, отчества, должности и контактных данных кандидата.

После получения кандидатур территориальное подразделение в течение 24 часов на государственном и русском языке направляет в уполномоченный орган кандидатуры территориального подразделения, участников перевозочного процесса и заинтересованных лиц для включения в состав Комиссии.

При необходимости на основании запроса уполномоченного органа или его территориального подразделения участники перевозочного процесса и/или заинтересованные лица направляют кандидатуры для включения в состав Комиссии.

После получения сведений по кандидатурам приказом уполномоченного органа в течение пяти рабочих дней создается Комиссия под председательством уполномоченного по расследованию. В состав данной Комиссии входят уполномоченный по расследованию, который является должностным лицом уполномоченного органа, представители его территориальных подразделений, участники перевозочного процесса и заинтересованные лица.

Расследование событий, повлекших сход подвижного состава в пассажирском поезде, а также крушений или аварий проводится в течение 45 рабочих дней с момента создания Комиссии.

В ходе расследования события, повлекшего сход подвижного состава в пассажирском поезде, а также крушения или аварии, рабочими группами представляются Комиссии отчеты.

Комиссия по результатам расследования классифицирует случай нарушения безопасности движения как событие, повлекших сход подвижного состава в пассажирском поезде, крушения или аварии, в соответствии с Правилами безопасности на железнодорожном транспорте.

Комиссия устанавливает причины и сопутствующие факторы указанных событий, повлекшего сход подвижного состава в пассажирском поезде, крушений или аварий, а также разрабатывает рекомендации по обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте с целью предотвращения аналогичных происшествий или уменьшения их последствий.

Координацию действий о ходе исполнения рекомендаций по обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте осуществляет территориальные подразделения уполномоченного органа с последующим уведомлением уполномоченного органа.

Результаты расследования оформляются председателем Комиссии совместно с ее членами в виде Акта.

В случае несогласия с выводами, изложенными в Акте, член Комиссии подписывает Акт с указанием на наличие особого мнения. Особые мнения являются неотъемлемой частью Акта и прилагаются к нему.

При этом уточняется, что дело с материалом расследования события, повлекшего сход подвижного состава в пассажирском поезде, а также крушения или аварии включает:

результаты расшифровки скоростемерной ленты, модуля памяти или кассеты регистратора измерения скорости поездного локомотива, потерпевшего событие, повлекшее сход подвижного состава в пассажирском поезде, крушение или аварию поезда;

Информация о результатах расследования событий, за исключением повлекших сход подвижного состава в пассажирском поезде, и инцидентов предоставляется в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты завершения расследования.

Приказ вводится в действие с 7 декабря 2026 года.