Законодательные итоги недели: в первом чтении одобрены поправки в законы по вопросам энергосбережения. Речь о новых правилах, которые должен соблюдать малый бизнес – иначе придется платить штраф. Но некоторые изменения затронут и остальных граждан – не предпринимателей, пишет Zakon.kz.

Вообще, штрафы за перерасход энергии будут грозить, разумеется, не только малому, но и всякому бизнесу, но тут дело в следующем. Согласно действующей редакции части 2 статьи 289 Кодекса РК об административных правонарушениях:

"Превышение нормативов энергопотребления влечет предупреждение на субъектов малого предпринимательства, штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере 3, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 10% от стоимости энергетических ресурсов, использованных сверх утвержденных нормативов".

Как видим, штрафы не распространяются не только на физлиц, но также и на субъектов малого предпринимательства, к которым относятся ИП и юридические лица с числом работников не более 100 и среднегодовым доходом не свыше 300 000 МРП (примерно 1,3 миллиарда тенге в 2026 году).

Т.е. малому бизнесу грозит лишь предупреждение, а граждане и вовсе могут жечь свет сколько угодно – только плати. Да и для более крупного бизнеса наказание, прямо скажем, не разорительное. В связи с чем и предложено усилить ответственность.

Разработан, внесен в Курултай, а 25 ноября 2026 года одобрен в первом чтении пакет поправок, состоящий из двух законопроектов: "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности", а также сопутствующих поправок в КоАП.

Как сформулировано в сравнительной таблице к последнему: "Зная о незначительных размерах штрафов, многие субъекты Государственного энергетического реестра предпочитают выплатить штраф, нежели исполнить законодательные обязательства". Исполнить обязательства – это значит следовать нормативам энергопотребления, утвержденным, в частности, приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 31 марта 2015 года № 394.

Итак, как усиливают ответственность? Изменениями в часть 2 статьи 289 КоАП за перерасход энергии для малого бизнеса вводят, а для среднего и крупного повышают штраф до 50% от стоимости энергетических ресурсов, использованных сверх утвержденных нормативов. За повтор же в течение года штраф возрастает до 100%.

Аналогичным образом вводят новые или поднимают и прежде существовавшие штрафы для других нарушений в данной сфере. Характерный пример. В Казахстане законодательством предусмотрен т.н. энергоаудит:

"Энергетический аудит – сбор, обработка и анализ данных об использовании энергетических ресурсов в целях оценки возможности и потенциала энергосбережения". Пп. 9) статьи 1 Закона РК "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности"

Конечной целью энергоаудита является снижение – причем обязательное и ежегодное – потребления энергоресуров как на производство единицы продукции, так и единицу площади зданий. Мысль здравая, вот только ответственности за то, что данные требования предпринимателями не выполняются, до сих пор не было.

Поправками данная норма (пункт 5 в новой редакции статьи 292 КоАП) вносится. Если не снизил расходы энергии до требуемых, это влечет штраф:

на субъектов малого предпринимательства – в размере 100 МРП (в 2026 году – 432 500 тенге, а в 2027 году, когда закон, возможно, примут – 469 300 тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 500 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП.

Впрочем, почти все эти поправки, повторимся, касаются лишь тех случаев, когда энергия используется в предпринимательских целях. Однако есть один момент, затрагивающий, так сказать, простых граждан. Речь идет о т.н. счетчиках – обязательных приборах учета энергетических и водных ресурсов.

Когда-то потребители знали только об электросчетчиках, затем появлялись все новые и новые. Вот как в настоящий момент звучит пункт 1 статьи 8 Закона РК "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности":

"В проектах многоквартирных жилых домов предусматриваются обязательное использование энергосберегающих материалов, установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и воды, поквартирных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды, газа, а также приборов-регуляторов в отопительных системах, автоматизированных систем регулирования теплопотребления".

Жителям хорошо известна эта практика: когда контролеры от коммунальных служб ходят по домам и лично делают поверку показаний счетчиков. Так вот, от этого старинного офлайн-метода теперь отказываются. Снимать показания будут не посредством обхода, а дистанционно. Процитируем статью 8 в новой редакции:

"Субъекты, на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность по установке приборов учета потребления энергетических и водных ресурсов, должны использовать исключительно приборы учета с дистанционной передачей данных".

Понятно, что одномоментно тотальный перевод на новую модель не совершить, но, во всяком случае, когда подойдет срок, замена счетчиков (подчеркнем, всех, а не только электроэнергии) должна осуществляться только на дистанционные. Ну и, конечно, не допускается приемка в эксплуатацию новых объектов, которые не оснащены приборами учета с дистанционной передачей данных.

Так что звонки по домофону с паролем "проверка счетчиков" в скором времени уйдут в прошлое. Правда, не исключено, что цена приборов учета нового поколения вырастет.