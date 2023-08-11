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Для чего нужен офтальмологический скрининг недоношенных новорожденных

Для чего нужен офтальмологический скрининг недоношенных новорожденных Фото: pexels
Неонатолог городского перинатального центра № 2 Балнур Аманкулова рассказала, что офтальмологический скрининг недоношенных новорожденных направлен на выявление ряда заболеваний глаз, которые могут возникнуть у детей, родившихся до 37 недели беременности, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, эти заболевания могут привести к нарушению зрения или даже слепоте. 

"Одним из таких заболеваний является ретинопатия недоношенных – заболевание сетчатки глаза. Ретинопатия является одной из основных причин слепоты, слабовидения и нарушений зрения у детей раннего возраста во всем мире. Чем меньше масса тела при рождении и чем раньше родился ребенок, тем выше вероятность развития у него ретинопатии. Частота возникновения заболевания среди детей с массой тела при рождении менее 1000 г достигает 90%. Офтальмологический скрининг недоношенных новорожденных проводится в первые недели жизни ребенка и может включать в себя осмотр глаз, а также проведение специальных тестов и процедур, таких как гониоскопия и эхография глаза", – рассказала врач.

В случае выявления заболеваний глаз у недоношенного ребенка могут быть назначены дополнительные обследования и лечение, включая хирургические вмешательства. Раннее выявление и лечение этих заболеваний может помочь сохранить зрение у ребенка и предотвратить серьезные последствия для его здоровья.

Все этапы офтальмологического скрининга проводят в организации родовспоможения второго и третьего уровней регионализации перинатальной помощи, в том числе в республиканских организациях.

К группе риска по развитию ретинопатии относятся недоношенные новорожденные, имеющие следующие показания:

  • масса тела при рождении до 2000 грамм;
  • срок гестации на момент рождения – менее 34 недель;
  • наличие отягощенного перинатального анамнеза;
  • наличие нестабильного клинического состояния новорожденного.

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