В Казахстане запустили программу в поддержку малышей, родившихся раньше срока

Специальные подгузники – для малышей, родившихся раньше срока. Мама шестерых детей Виктория Моминбаева присоединилась к благотворительной программе Pampers "Большая забота – самым маленьким!".

В Казахстане более 20 000 детей ежегодно рождаются недоношенными. Из-за низкого веса, малых объемов тела, обостренной чувствительности кожи и общей уязвимости организма таким малышам требуются не только врачебное наблюдение и медицинские процедуры, но и особый ежедневный уход.

Совместно с Красным Полумесяцем Казахстана Pampers запустил благотворительную программу "Большая забота – самым маленьким!" в поддержку малышей, родившихся раньше срока. В рамках кампании специальные подгузники для недоношенных малышей будут безвозмездно переданы в шесть крупнейших перинатальных центров и детских больниц Казахстана, а также будут перечислены средства на реабилитацию детей, родившихся раньше срока.

По данным исследований, 99% медсестер из отделений интенсивной терапии для новорожденных считают, что обычные подгузники не подходят малышам с экстремально низкой массой тела. Кожа малышей, родившихся раньше срока, очень уязвима. Поэтому особенно важно, чтобы подгузники для таких детей не только идеально подходили по размеру, но и обеспечивали моментальное впитывание, защиту от протеканий, были тонкими и мягкими.

Для таких особых случаев созданы Pampers Preemie Protection. Эти миниатюрные подгузники – результат многочисленных исследований и сотрудничества с педиатрами и медсестрами отделения интенсивной терапии. Более узкая зона между ножками и мягкие манжеты обеспечивают комфортную посадку, а безразмерная застежка с легкой фиксацией дают плотное прилегание без протеканий. Специальные подгузники доступны в трех размерах, они подходят даже малышам с экстремально низкой массой тела – менее 800 граммов.

"Адаптация к внеутробной жизни у малышей, которые появились на свет раньше срока, проходит дольше и тяжелее. Именно поэтому важно создать для них исключительно благоприятные условия в первые недели жизни, – заметила Ляззат Оналбаева, руководитель отдела контроля качества медицинских услуг в неонатологии Центра перинатологии и детской кардиохирургии, – Мы рады, что благодаря этой доброй программе у нас появилась возможность давать таким детям еще больше внимания и заботы".

В этот сложный период мамам и папам тоже нужна поддержка. Опыт других родителей, оказавшихся в похожей ситуации, истории малышей, которые успешно прошли реабилитацию – это то, что вселяет надежду и помогает передавать ее вместе с теплом и заботой своим малышам. Чтобы поддержать родителей недоношенных малышей, мама шестерых детей, известная бизнесвумен и общественный деятель Виктория Моминбаева поделилась своей непростой историей рождения малыша раньше срока.

Фото: из личного архива Виктории Моминбаевой

"Мои беременности – это мои периоды затишья. В это время я никуда не тороплюсь, спокойна и много лежу. Такой режим мне необходим. Практически все мои шесть беременностей протекали достаточно сложно, я лежала на сохранении. Мой третий сын родился недоношенным и двадцать дней пролежал в роддоме. Я сцеживала молоко, которое врачи по граммам вводили малышу в желудок. Это был очень сложный период для нашей семьи, – рассказала Виктория Моминбаева. – Малыши, рожденные раньше срока, нуждаются в еще большей заботе и внимании со стороны родителей. Я рада присоединиться к этой благотворительной программе, оказываемая поддержка очень необходима малышам".

Подарить свое тепло и заботу деткам, которые так спешили появиться на свет, могут все желающие. Чтобы присоединиться к благотворительной кампании, нужно просто пополнить запас подгузников или трусиков для вашего ребенка.

Выбирая Pampers в торговых сетях "Magnum" и "Детский Мир", вы вносите свой вклад в развитие программы помощи малышам, родившимся раньше срока.