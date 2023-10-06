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"Большая забота – самым маленьким": как в Казахстане помогают недоношенным детям

как в Казахстане помогают детям, родившимся раньше срока Фото: P&G
В Казахстане запустили благотворительную программу в поддержку недоношенных детей. В рамках этого проекта перинатальные центры страны получат больше 650 тыс. специальных подгузников, подходящих для малышей, родившихся раньше срока, сообщает Zakon.kz.

Если говорить о мировой практике, то в среднем каждый 12-й малыш рождается недоношенным. В Казахстане ежегодно более 22 тыс. детей появляются на свет раньше срока.

"Из общего числа недоношенных малышей примерно 50% рождаются с экстремально низкой массой тела – меньше 1 килограмма. Однако с каждым годом эта область медицины развивается все больше, а условия труда для неонатологов и условия пребывания для недоношенных детей в перинатальных центрах и родильных домах улучшаются в геометрической прогрессии. Врачи повышают квалификацию за рубежом, обмениваются опытом со специалистами других стран. Все эти факторы позволяют увеличить выживаемость детей, родившихся раньше срока", – рассказала руководитель отдела контроля качества медицинских услуг в неонатологии Центра перинатологии и детской кардиохирургии Ляззат Оналбаева.

По словам специалиста, из-за низкого веса, обостренной чувствительности кожи и общей уязвимости организма недоношенным малышам требуется не только наблюдение врачей, но и особый ежедневный уход. Поэтому компания Procter & Gamble в партнерстве с Красным Полумесяцем Казахстана запустили благотворительную программу "Большая забота – самым маленьким!" в поддержку малышей, родившихся раньше срока.

"Это пилотный проект, который компания Procter & Gamble реализует с нашей поддержкой. И на данном этапе нашей первостепенной задачей является организация инфраструктуры проекта и обеспечение качественной поддержки и максимальной эффективности благотворительной программы", – отметил представитель пресс-службы Красного Полумесяца Казахстана Алишер Асылбеков.

Так, компания планирует передать в шесть ведущих перинатальных центров и роддомов в Астане и Алматы более 650 тыс. подгузников для недоношенных малышей. Это полностью закроет годовую потребность центров в специальных подгузниках.

"Важно отметить, что подгузники передаются непосредственно в перинатальные центры, а не в семьи. Выбор этих центров основан на нашем комплексном анализе, который включал в себя оценку потребностей, инфраструктуру и способности каждого центра обеспечивать максимальное качество ухода за детьми", – уточнил Алишер Асылбеков.

как в Казахстане помогают детям, родившимся раньше срока

Фото: P&G

Особенные подгузники Pampers Preemie Protection – результат многочисленных исследований и работы педиатров и медсестер отделения интенсивной терапии. Эти миниатюрные подгузники созданы из ультрамягких, дышащих материалов и обеспечивают экстра-сухость и защиту от протеканий для комфорта и защиты нежной и ранимой кожи малышей, родившихся раньше срока. Более узкая зона между ножками и мягкие манжеты обеспечивают комфортную посадку, а безразмерная застежка с легкой фиксацией – плотное прилегание без протеканий.

"Основа ежедневной работы P&G – забота о тех, кто в ней нуждается больше всего. Бренд Pampers, как часть большой семьи P&G, сосредоточен на поддержке здорового развития малышей по всему миру. Мы считаем, что каждый малыш заслуживает особой заботы, вне зависимости от того, когда он появился на свет. А для детей, родившихся раньше срока, любая частичка тепла и поддержки имеет значение, ведь каждый новый день в начале их пути – это настоящее испытание в борьбе за жизнь", – подчеркнул глава P&G в Центральной Азии Руслан Гамзаев.

Подарить свое тепло и заботу деткам, которые так спешили появиться на свет, могут все желающие. Чтобы присоединиться к благотворительной кампании, нужно просто пополнить запас подгузников или трусиков для вашего ребенка. Выбирая Pampers в торговых сетях Magnum и "Детский мир", вы вносите свой вклад в развитие программы помощи малышам, родившимся раньше срока.  

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