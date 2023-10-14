Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Открываем новое" – ТРК Президента РК представил новый телесезон

люди Фото: ТРК Президента РК
На презентации нового телесезона Jibek Joly с приветственным словом выступили помощник президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай и министр культуры и информации РК Аида Балаева.

В ходе мероприятия подведены итоги за год работы телеканала Jibek Joly, представлены планы на будущее и новые проекты, среди которых информационно-аналитические программы, популярные ток-шоу, кино и сериалы.

люди

Фото: ТРК Президента РК

"Я стал свидетелем того, как появилась идея создания этого телеканала, его название, логотип, как все задумывалось. Это действительно большая, кропотливая работа. Конечно, для современного мира один год, как одно мгновение. Однако за короткий промежуток времени телеканал Jibek joly поднялся на такой высокий уровень. Поэтому искренне хочу поблагодарить коллектив телеканала", – сказал Руслан Желдибай.

Телесемейство Jibek Joly уверенно наращивает показатели во всех ключевых аудиториях.

"Все средства массовой информации работают во благо зрителей и читателей в условиях большой конкуренции. Одно из них – телеканал Jibek joly, который провел в прошлом году масштабный ребрендинг и завоевал симпатию зрителей. Несомненно, новый сезон будет способствовать увеличению количества телезрителей", – сказала Аида Балаева.

Телеканал Jibek Joly продолжает оставаться флагманом общественно-политической жизни страны. В новом сезоне участниками новых социальных проектов станут люди труда, таланливая молодежь и неравнодушные казахстанцы, активно участвующие в жизни государства.

люди

Фото: ТРК Президента РК

С учетом растущего спроса в мире на новости из Казахстана и стран Центральной Азии телеканал Silk Way (Kazakh TV) запустил полноценную новостную редакцию. В новом сезоне англоязычной аудитории будет предложен целый спектр разноформатных проектов – от архитектуры и археологии до туризма и развития IT- индустрии.

люди

Фото: ТРК Президента РК

Генеральный директор ТРК Президента РК Раушан Кажибаева отметила, что сегодня зритель идет за контентом, не за средой его доставки.

"То же можно сказать и о международном вещании казахстанского ТВ, которое за полтора года не только расширилось географически, но и дополнилось новым страновым проектом - Silk Way Cinema. В этой связи мы благодарны всем казахстанским медиа, которые внесли свой вклад в этот общестрановой проект", – сказала Раушан Кажибаева.

В презентации нового телесезона "Открываем новое" приняли участие руководители госорганов и СМИ, журналисты, общественные деятели, представители бизнес-среды и блогеры.

Читайте также

55
Результаты встреч с населением Алматинской области: улучшение инфраструктуры и решение насущных проблем
Большой сольный концерт HammAli & Navai в Казахстане
Большой сольный концерт HammAli & Navai в Казахстане
Яндекс Казахстан раскрыл на Digital Bridge результаты своей работы в стране
Яндекс Казахстан раскрыл на Digital Bridge результаты своей работы в стране
Родион Снегирёв
Руслан Желдибай Балаева Аида
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
дождливая погода в Алматы
Погода в Алматы на неделю: после похолодания в городе потеплеет
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления