"Открываем новое" – ТРК Президента РК представил новый телесезон

На презентации нового телесезона Jibek Joly с приветственным словом выступили помощник президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай и министр культуры и информации РК Аида Балаева.

В ходе мероприятия подведены итоги за год работы телеканала Jibek Joly, представлены планы на будущее и новые проекты, среди которых информационно-аналитические программы, популярные ток-шоу, кино и сериалы.

Фото: ТРК Президента РК

"Я стал свидетелем того, как появилась идея создания этого телеканала, его название, логотип, как все задумывалось. Это действительно большая, кропотливая работа. Конечно, для современного мира один год, как одно мгновение. Однако за короткий промежуток времени телеканал Jibek joly поднялся на такой высокий уровень. Поэтому искренне хочу поблагодарить коллектив телеканала", – сказал Руслан Желдибай.

Телесемейство Jibek Joly уверенно наращивает показатели во всех ключевых аудиториях.

"Все средства массовой информации работают во благо зрителей и читателей в условиях большой конкуренции. Одно из них – телеканал Jibek joly, который провел в прошлом году масштабный ребрендинг и завоевал симпатию зрителей. Несомненно, новый сезон будет способствовать увеличению количества телезрителей", – сказала Аида Балаева.

Телеканал Jibek Joly продолжает оставаться флагманом общественно-политической жизни страны. В новом сезоне участниками новых социальных проектов станут люди труда, таланливая молодежь и неравнодушные казахстанцы, активно участвующие в жизни государства.

Фото: ТРК Президента РК

С учетом растущего спроса в мире на новости из Казахстана и стран Центральной Азии телеканал Silk Way (Kazakh TV) запустил полноценную новостную редакцию. В новом сезоне англоязычной аудитории будет предложен целый спектр разноформатных проектов – от архитектуры и археологии до туризма и развития IT- индустрии.

Фото: ТРК Президента РК

Генеральный директор ТРК Президента РК Раушан Кажибаева отметила, что сегодня зритель идет за контентом, не за средой его доставки.

"То же можно сказать и о международном вещании казахстанского ТВ, которое за полтора года не только расширилось географически, но и дополнилось новым страновым проектом - Silk Way Cinema. В этой связи мы благодарны всем казахстанским медиа, которые внесли свой вклад в этот общестрановой проект", – сказала Раушан Кажибаева.

В презентации нового телесезона "Открываем новое" приняли участие руководители госорганов и СМИ, журналисты, общественные деятели, представители бизнес-среды и блогеры.