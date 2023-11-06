В Астане и Алматы пройдет концерт Тамары Гвердцители

Концерт Тамары Гвердцители пройдет 17 Ноября в Астане и 19 Ноября в Алматы.

Мировая звезда, прекрасная и талантливая певица Тамара Гвердцители, с радостью объявляет о своем новом концерте, который состоится в самом сердце города. Это будет уникальное музыкальное событие, которое навсегда запомнится всем ценителям искусства и любителям прекрасной музыки.



О Тамаре Гвердцители:

Тамара Гвердцители – заслуженная артистка, любимица миллионов слушателей, известная своими незабываемыми выступлениями на самых престижных концертных площадках мира. Ее творчество отличается утонченностью и искренностью, и она остается верной своим музыкальным идеалам на протяжении многих лет.

Приглашаем всех и каждого на этот незабываемый музыкальный вечер с Тамарой Гвердцители, чтобы вместе насладиться красотой музыки и ее потрясающим голосом. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников музыкального искусства. Не пропустите!

Город: Астана / Алматы

Место: ЦКЗ Казахстан / Дворец Республики

Организатор: Asia Events