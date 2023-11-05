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Законодательство РК

Мажилисмен рассказал, что принесут стране выборы районных акимов

выборы Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Парламента РК Марат Башимов высказал мнение о выборах акимов районов и городов областного значения, которые впервые проходят в Казахстане сегодня, 5 ноября, сообщает Zakon.kz.

Башимов провел аналогию с предыдущими выборами, где "обновились" более половины акимов в сельских местностях. 

"Почти 60% акимами были избраны новые люди на прошедших выборах акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел. Тогда корпус сельских акимов сильно обновился". Марат Башимов

Мажилисмен отметил, что с 2021 года, когда начались такие выборы, за два года было избрано 1668 акимов этого уровня. 25% выдвинулись сами, 75% – партиями.

"Как указывают эксперты, эти выборы закрепят заданную главой государства тенденцию последовательного формирования новой генерации государственных служащих и совершенствования работы государственного аппарата", - считает Башимов.

Депутат считает, что выборы привнесут новизну в систему государственного управления.

"Конституционная реформа формирует новые долгосрочные принципы функционирования системы государственного управления, качественного усиления взаимоотношений с институтами гражданского общества, повышению политической, электоральной культуры и возможность граждан реализовывать свои конституционные права".

Самое главное, по словам мажилисмена, то, что выборы показывают важность институциональных реформ в системе местного государственного управления и выводят на качественно новый уровень работу этих институтов.

"Все это повышает эффективность защиты конституционных прав казахстанцев", - заключил Марат Башимов.

5 ноября впервые проходят выборы акимов районов и городов областного значения. Избирательные участки открылись в 17 областях, где глав выберут для трех городов и 42 районов.

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