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Хлебобулочные изделия и донаты будут производить в СКО

Хлебобулочные изделия и донаты будут производить в СКО Фото: пресс-службы акимата СКО
В рамках форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанайской области, аким СКО Гауез Нурмухамбетов провел встречу с генеральным директором ООО "ХЛЕБПРОМ" Ярославом Шадырей.

Компания является крупнейшим производителем кондитерских изделий на территории Российской Федерации, входящим в ТОП-100 кондитерских компаний мира.

Хлебобулочные изделия и донаты будут производить в СКО

Фото: пресс-службы акимата СКО

Продукция предприятия реализуется в странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Казахстане.

Аким СКО обсудил с директором ООО "ХЛЕБПРОМ" вопросы реализации нового инвестиционного проекта по производству хлебобулочных изделий длительного хранения и донатов на территории специальной экономической зоны "QYZYLJAR".

Хлебобулочные изделия и донаты будут производить в СКО

Фото: пресс-службы акимата СКО

Объем инвестиций для запуска предприятия составит чуть больше 37 млрд тенге. В год производство, построенное в СКО, будет производить 15 тысяч готовой продукции. Благодаря открытию предприятия, в области появится 380 дополнительных рабочих мест.

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