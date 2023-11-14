Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Более 12 тысяч российских туристов посетили Актау

Более 12 тысяч российских туристов приехали в Актау Фото: akorda.kz
За 2023 год Актау посетили более 12 тысяч российских туристов. Это стало возможным благодаря мерам господдержки, принятым Министерством туризма и спорта Казахстана.

Каан Челик, специалист по въездному туризму, отмечает, что власти Казахстана приняли несколько системных мер по стимулированию въездного туризма.

"Во-первых, это субсидирование туроператоров за каждого иностранного туриста. Эта мера дает туроператорам хорошую мотивацию возить больше иностранных туристов в Казахстан, вкладывать в маркетинг на внешних рынках, сокращать риски, расширять полетную программу".Каан Челик

Еще одна мера, по словам эксперта, это программа Kids go free, по которой все несовершеннолетние дети в стране могут воспользоваться бесплатными авиабилетами, что здорово стимулирует внутренний туризм.

Также в Казахстане, продолжил он, традиционно большое внимание уделяется цифровизации, в том числе и в туризме.

"Не так давно заработала система eQonaq (qonaq- гость), с помощью которой ведется учет прибывающих в страну иностранных гостей и мониторинг туристского потока. Она также выполняет задачу по миграционному контролю. Это лишь часть мер государственной поддержки, есть еще субсидирование затрат на строительство туробъектов, транспорта и оборудования и туристический кэшбек для внутренних туристов".Каан Челик

Все эти меры уже показывают результаты и в ближайшие годы позволят сформировать устойчивую туристскую базу.

В заключении Челик отмечает:

"Все это красноречиво говорит о том,  что власти Казахстана понимают перспективы и роль туризма в экономике".

По данным Национального банка РК, в среднем один иностранный турист, посетивший страну, приносит доход в 1,5 тыс. долларов.

Напомним, в 2022 году в бюджет Казахстана поступили рекордные 389 млрд тенге налогов от туристической деятельности.

Читайте также

В Алматы начато строительство двух колледжей с общежитиями на 760 мест
В Алматы начато строительство двух колледжей с общежитиями на 760 мест
ПВО, боевые машины: что показывали допризывной молодежи на Дне открытых дверей
ПВО, боевые машины: что показывали допризывной молодежи на Дне открытых дверей
Руслан Жаксылыков
Министр обороны определил приоритетные направления на коллегии оборонного ведомства
Анастасия Московчук
Министерство туризма и спорта РК Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Обещал решить вопрос за 120 тысяч долларов: подробности приговора экс-зампредседателю Антикора
Обещал решить вопрос за 120 тысяч долларов: подробности приговора экс-зампредседателю Антикора
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления