Более 12 тысяч российских туристов посетили Актау

За 2023 год Актау посетили более 12 тысяч российских туристов. Это стало возможным благодаря мерам господдержки, принятым Министерством туризма и спорта Казахстана.

Каан Челик, специалист по въездному туризму, отмечает, что власти Казахстана приняли несколько системных мер по стимулированию въездного туризма.

"Во-первых, это субсидирование туроператоров за каждого иностранного туриста. Эта мера дает туроператорам хорошую мотивацию возить больше иностранных туристов в Казахстан, вкладывать в маркетинг на внешних рынках, сокращать риски, расширять полетную программу". Каан Челик

Еще одна мера, по словам эксперта, это программа Kids go free, по которой все несовершеннолетние дети в стране могут воспользоваться бесплатными авиабилетами, что здорово стимулирует внутренний туризм.

Также в Казахстане, продолжил он, традиционно большое внимание уделяется цифровизации, в том числе и в туризме.

"Не так давно заработала система eQonaq (qonaq- гость), с помощью которой ведется учет прибывающих в страну иностранных гостей и мониторинг туристского потока. Она также выполняет задачу по миграционному контролю. Это лишь часть мер государственной поддержки, есть еще субсидирование затрат на строительство туробъектов, транспорта и оборудования и туристический кэшбек для внутренних туристов". Каан Челик

Все эти меры уже показывают результаты и в ближайшие годы позволят сформировать устойчивую туристскую базу.

В заключении Челик отмечает:

"Все это красноречиво говорит о том, что власти Казахстана понимают перспективы и роль туризма в экономике".

По данным Национального банка РК, в среднем один иностранный турист, посетивший страну, приносит доход в 1,5 тыс. долларов.

Напомним, в 2022 году в бюджет Казахстана поступили рекордные 389 млрд тенге налогов от туристической деятельности.