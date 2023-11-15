В Абайской области проводится вакцинация сельскохозяйственных животных

По информации Управления ветеринарии, в области ветеринарно-профилактические мероприятия и диагностические исследования для обеспечения эпизоотического благополучия проводятся согласно утвержденному плану.

На данный момент выполнено 85,4% плана вакцинации и 72,7% диагностических мероприятий. Также разработан план на 2024 год по вакцинации и диагностике для предотвращения заболеваний.



Так, проведенные диагностические исследования на бруцеллез охватили все поголовье сельскохозяйственных животных. Процент зараженности бруцеллезом составил 0,4% среди крупного рогатого скота и 0,06% – среди мелкого рогатого скота.

Отметим, что в настоящее время вакцинация всего поголовья сельскохозяйственных животных против особо опасных заболеваний (сибирская язва, ящур, нодулярный дерматит и т.д.) проводится с полным охватом.

Для обеспечения стабильного эпизоотического благополучия в области Абай в 2023 году завершено строительство пяти скотомогильников в селах Маканчи, Кабанбай, Урджар, Таскескен, Бахты Урджарского района, а также в селах Аксуат, Екпин, Кумколь, Кызыл кесик Аксуатского района ведутся работы по строительству скотомогильников.

Справочно: По области функционируют 134 ветеринарных пункта. В населенных пунктах области имеется 115 расколов для проведения ветеринарно-профилактических мероприятий, их них 15 расколов были введены в эксплуатацию в 2023 году по поручению акима области (Абай – 1, Бескарагай – 3, Бородулиха – 2, Урджар – 6, Семей – 3).