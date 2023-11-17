В акимате Конаева ответили, хватит ли тепловых мощностей для новостроек областного центра
Отвечая на вопрос журналистов, Нурлан Куматаев отметил, что ведется системная работа для профилактики дефицита теплоэнергии.
"Сейчас город активно застраивается, мы контролируем, чтобы все велось в рамках генерального плана, утвержденного в августе текущего года. Уже завершаются строительно-монтажные работы в ЖК "Сан сити" на 23 тысячи квадратных метров. Это три блока 12-этажных домов. Кроме этого, есть ряд других объектов жилья, которые будут сданы в начале следующего года. Что касается вашего вопроса, естественно, будут нагрузки на теплосети. К примеру, мной уже даны поручения, чтобы во время внутренних отделочных работ объекты строительства были подключены к теплу", – сказал аким города.
По словам градоначальника, он взял этот вопрос на личный контроль, чтобы нагрузка на сети не влияла на действующие многоэтажные массивы.
Фото: пресс-службы акимата города Конаев
На текущее время ГКП "Қонаев қаласының жылу желілері" обеспечивает теплом 275 многоквартирных и 648 частных домов. На предприятии установлено 6 паровых котлов ДКВР-20-13 с общей производительностью 120 тонн пара/час и 4 водогрейных котла на 120 Гкал/час. Но, учитывая текущие темпы строительства объектов, акимат города предпринимает меры по увеличению мощностей предприятия.
"Стоит вопрос о необходимости оптимизации подачи тепла, улучшения циркуляции и равномерного распределения подаваемой тепловой энергии в разных районах города. Для этого мы проводим модернизацию линии тепловых сетей и за счет закупок новых современных котлов на газе и мазуте намерены увеличить мощность до 20000 кг/ч с рабочим давлением 16 бар (204ᵒС) мощностью 2000-19 000кВт", – резюмировал Нурлан Куматаев.
Напомним, что город Конаев – единственный областной центр в республике, котельная которого работает на природном газе.