В акимате Конаева ответили, хватит ли тепловых мощностей для новостроек областного центра

Аким города Конаева Нуралан Куматаев ответил на вопрос – хватит ли тепловых мощностей города для подключения новостроек, поскольку на сегодняшний день в административном центре Алматинской области наблюдается активное строительство жилых и коммерческих объектов.

Отвечая на вопрос журналистов, Нурлан Куматаев отметил, что ведется системная работа для профилактики дефицита теплоэнергии.



"Сейчас город активно застраивается, мы контролируем, чтобы все велось в рамках генерального плана, утвержденного в августе текущего года. Уже завершаются строительно-монтажные работы в ЖК "Сан сити" на 23 тысячи квадратных метров. Это три блока 12-этажных домов. Кроме этого, есть ряд других объектов жилья, которые будут сданы в начале следующего года. Что касается вашего вопроса, естественно, будут нагрузки на теплосети. К примеру, мной уже даны поручения, чтобы во время внутренних отделочных работ объекты строительства были подключены к теплу", – сказал аким города.

По словам градоначальника, он взял этот вопрос на личный контроль, чтобы нагрузка на сети не влияла на действующие многоэтажные массивы.

Фото: пресс-службы акимата города Конаев

На текущее время ГКП "Қонаев қаласының жылу желілері" обеспечивает теплом 275 многоквартирных и 648 частных домов. На предприятии установлено 6 паровых котлов ДКВР-20-13 с общей производительностью 120 тонн пара/час и 4 водогрейных котла на 120 Гкал/час. Но, учитывая текущие темпы строительства объектов, акимат города предпринимает меры по увеличению мощностей предприятия.

"Стоит вопрос о необходимости оптимизации подачи тепла, улучшения циркуляции и равномерного распределения подаваемой тепловой энергии в разных районах города. Для этого мы проводим модернизацию линии тепловых сетей и за счет закупок новых современных котлов на газе и мазуте намерены увеличить мощность до 20000 кг/ч с рабочим давлением 16 бар (204ᵒС) мощностью 2000-19 000кВт", – резюмировал Нурлан Куматаев.

Напомним, что город Конаев – единственный областной центр в республике, котельная которого работает на природном газе.