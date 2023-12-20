Определены победители конкурса грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары" 2023 года
Фото: unsplash
Стали известны имена обладателей молодежного гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары", инициированного президентом.
Грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" вручается с 2021 года по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева в целях поддержки талантливой молодежи.
Гранты вручают по таким направлениям, как:
- "Бизнес",
- "Медиа",
- "Информационные технологии",
- "Культура",
- "Наука".
За все время обладателями гранта стали 63 человека, а сегодня к ним добавилось еще 30 человек.
"Поздравляем нашу талантливую молодежь!"Пресс-служба Министерства культуры и информации РК
Полный список по ссылке.
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