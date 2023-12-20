Определены победители конкурса грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары" 2023 года

Стали известны имена обладателей молодежного гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары", инициированного президентом.

Грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" вручается с 2021 года по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева в целях поддержки талантливой молодежи.

Гранты вручают по таким направлениям, как:

"Бизнес",

"Медиа",

"Информационные технологии",

"Культура",

"Наука".

За все время обладателями гранта стали 63 человека, а сегодня к ним добавилось еще 30 человек.

"Поздравляем нашу талантливую молодежь!" Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Полный список по ссылке.