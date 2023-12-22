Итоги года: какие громкие дела раскрыли прокуроры в 2023-м

Сегодня, 22 декабря 2023 года, Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов провел расширенное заседание коллегии главного надзорного органа по итогам работы за 2023 год, сообщает Zakon.kz.

Открывая мероприятие, глава высшего надзорного ведомства отметил, что органами прокуратуры принят комплекс мер по обеспечению законности в стране, координации деятельности по противодействию преступности, превенции пыток, соблюдению конституционных прав граждан, сопровождению инвестиционных проектов, защите бизнеса и интересов государства.

В социально-экономической сфере по актам прокуроров защищены конституционные права 401 тыс. граждан, в том числе 85 тыс. несовершеннолетних.

Государству возмещено 39,6 млрд тенге, возвращено имущество на сумму 69,7 млрд тенге. В судах защищены интересы бюджета на 24,4 млрд тенге.

По материалам прокурорских проверок начато 256 досудебных расследований, в суд направлено 111 уголовных дел, осуждено 137 лиц.

"Особое внимание уделено вопросам соблюдения законности при исполнении программ, направленных на трудоустройство граждан, создании комфортной среды их проживания и инфраструктуры, распределении земель и другим актуальным темам, волнующим население", – говорится в сообщении.

Так, по итогам проверок центров занятости выявлено неэффективное использование 1,4 млрд тенге, хищение бюджетных средств и нецелевое использование грантов на поддержку бизнес инициатив на 1 млрд тенге, установлено более 400 фактов фиктивного трудоустройства на общую сумму 39,3 млн тенге.

По поручению президента также приняты меры по решению проблем уплотненной застройки городов.

К примеру, в столице после вмешательства прокуроров отменены градостроительные решения и предотвращена застройка 40 жилых объектов на рекреационных зонах, вдвое сокращено количество долгостроев.

Всего по стране возвращены от застройщиков земельные участки, ранее предназначенные для размещения 150 парков, 27 детских садов, 30 школ и поликлиник.

Продолжена ревизия целевого использования земель, по результатам которой государству возвращено свыше 1 млн га, неосвоенных и незаконно предоставленных участков на 34 млрд тенге. Сокращен дефицит пастбищ с 29 до 8 млн га.

Совместно с правительством и заинтересованными органами начата реализация поручений главы государства по улучшению инвестиционного климата.

В этой связи Берик Асылов акцентировал внимание на принятие мер по обеспечению эффективного сервисного сопровождения инвестиционных проектов органами прокуратуры.

В частности, внедряется система "зеленого коридора" на основе единой цифровой платформы, предусматривающей прокурорский фильтр всех ограничительно-запретительных мер государственных органов в отношении инвесторов. Это позволит обеспечить благоприятную среду для каждого из них и повышение гарантий ведения ими бизнеса.

"В настоящее время в рамках поручения главы государства прокурорами сопровождается свыше тысячи значимых инвестиционных проектов. Уже оказана поддержка 75 инвесторам, общая стоимость вложений в экономику страну которых составляет 1,2 трлн тенге". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Всего в рамках защиты прав предпринимателей по актам прокуроров пресечено 5,7 тыс. незаконных проверок и иных форм контроля, отменено 14 тыс. запретительных и ограничительных мер, к дисциплинарной ответственности привлечено 689 должностных лиц, к административной – 97. Защищены и восстановлены права 129 тыс. бизнесменов.

Продолжена работа по укреплению международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере.

В текущем году Парламентом ратифицированы 4 международных договора – с Францией об оказании правовой помощи, Узбекистаном о передаче осужденных и Кипром об оказании правовой помощи и выдаче.

Из других стран в Казахстан экстрадировано 52 разыскиваемых лица, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В рамках обеспечения законности уголовного процесса прокурорами пресечено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту свыше 1,2 тыс. граждан, из служебных помещений органов уголовного преследования освобождено более 800 лиц.

По инициативе прокуроров приведены в соответствие приговоры в отношении 1332 лиц, при этом улучшено положение 315 осужденных, 10 человек оправдано.

В результате принимаемых мер по превенции пыток удалось добиться снижения регистрации таких фактов на 50% (с 791 до 398).

Одновременно улучшилось качество расследования дел данной категории, в этом году их в суд направлено в два раза больше. Всего к уголовной ответственности привлечено 69 сотрудников силовых органов, уже осуждено 31 лицо.

"Кроме того, прокурорами расследован и направлен в суд ряд сложных уголовных дел, вызвавших общественный резонанс. В их числе дело по хищению 5 млрд тенге руководством Алматинского "Метрополитена", лесному пожару в области Абай, а по делам об аварии на Экибастузской ТЭЦ, хищении в акимате Жетысуской области, взрыве в оружейном магазине и лесном пожаре в Костанайской области состоялись обвинительные приговоры". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

По итогам обсуждений Генпрокурором обозначены приоритетные задачи по основным направлениям надзорной работы.

В предстоящий период фокус усилий прокуроров будет направлен на профилактику правонарушений, особенно в семейно-бытовой сфере, обеспечение безопасности детей, борьбу с наркотиками, организованной преступностью, противодействие пыткам, а также экстремизму и терроризму. Продолжится принятие мер по сопровождению инвестиционных проектов и снижению давления государственных органов на бизнес.

Отдельное поручение дано Комитету по возврату активов о принятии исчерпывающих мер по выявлению и возврату незаконно выведенного из страны капитала.

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6 декабря 2023 года, Генеральный прокурор Казахстана обратился к коллегам. Берик Асылов выразил благодарность ветеранам органов прокуратуры, стоявшим на страже законности и справедливости. Подробнее по ссылке.