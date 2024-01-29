Исторические медали и спортивное хозяйство Казахстана

Казахстанцы поздравляют своих молодых атлетов с выдающимися достижениями на IV зимних юношеских Олимпийских играх – 2024, проходящих Канвоне, Южная Корея.

Победы стали знаковыми для национальной спортивной истории благодаря успехам в различных дисциплинах: хоккей с шайбой, шорт-трек, прыжки на лыжах с трамплина.



Завоевание бронзовой медали для нашей юношеской сборной стало первым достижением казахстанского хоккея в истории Олимпийских игр. Кроме того, в этих играх отличилась шорт-трекистка Полина Омельчук, завоевавшая бронзу, и 16-летний Илья Мизерных из Алматы, который принес золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина.

Во время выступления наших спортсменов на юношеских Олимпийских играх в Канвоне, несомненно, стоит задаться вопросом о важности общенациональной поддержки и роли общественного мнения в спортивных мероприятиях. Наша редакция провела исследование, чтобы разобраться в функциях министерства туризма и спорта, а также в том, какую роль играет Национальный олимпийский комитет в спортивной сфере.

Олимпийские игры играют значительную роль в системе ценностей мирового спорта и представляют собой уникальное событие, объединяющее, помимо спорта, культуру и общество. И это не случайно. Ведь зачастую высокая оценка олимпийских наград есть следствие системы ценностей олимпийского движения. Одними из главных ценностей являются: универсальность и братство, человеческие ценности (как равенство, честность, дружба и уважение), социальная ответственность (включая спортивное наследие и инфраструктуру в городах – хозяевах Игр), отсутствие дискриминации, антидопинговые меры (фокус на чистоте спорта), а также культурный обмен.

Для каждой из стран выступление на Олимпийских играх является барометром развития страны. Не секрет, что успехи на Играх многими расцениваются комплексно, как подход той или иной страны к развитию спортивной инфраструктуры, образования, медицины и инвестиций в человеческий капитал. Ввиду того, что Олимпиады проходят раз в четыре года, этот цикл представляет из себя многоуровневый и сложный процесс подготовки спортсменов.

Как устроена подготовка к Олимпийским играм?

В работу по подготовке спортсменов к Олимпийским играм вовлекается множество спортивных организаций, начиная с детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), центров олимпийской подготовки, заканчивая министерством туризма и спорта РК, осуществляющим подготовку спортсменов.

Олимпийские игры – соревнования, которые находятся на вершине четырехлетнего олимпийского квалификационного цикла, где достижение результата зависит от эффективной совместной работы вовлеченных сторон.

Кто принимает в ней участие:

Министерство туризма и спорта РК.

Областные управления спорта.Национальные федерации по видам спорта.

Национальный олимпийский комитет.

Национальный олимпийский комитет

Важно начать с того, что НОК Казахстана является неправительственной, некоммерческой, автономной, общественной организацией. В своей деятельности он руководствуется Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета, Конституцией, законами Республики Казахстан и уставом организации. Другими словами, ее деятельность не финансируется государством, а поиск источников идет за счет меценатов, включая спонсорскую поддержку.

Деятельность НОК на законодательном уровне защищена от вмешательства государства. Причем запрещено и вмешательство НОК в деятельность госорганов. Это требование Олимпийской хартии, гарантирующей автономию для выполнения своей миссии – защиты и продвижения олимпийского движения и его ценностей.

На практике эта работа сопряжена с общим администрированием процесса национальных сборных команд в Олимпийских играх. Сюда входят вопросы оформления участия спортсменов, логистики, оформления документов при въезде в ту или иную страну, аккредитации команд и официальных лиц, вопросы размещения, проживания и питания спортсменов в стране пребывания, медицинской поддержки, а также других условий для обеспечения комфорта спортсменов.

НОК официально представляют страну на международном уровне в Международном олимпийском комитете, обеспечивая внешнюю коммуникацию и представляя интересы страны на этом уровне. Ведет координацию и сотрудничество с национальными спортивными органами власти продвижения олимпийского движения и поддержки спорта.

Важно и то, что все органы управления НОК РК (президент, вице-президенты, генеральный секретарь и другие члены Исполнительного комитета) являются выборными и избираются решением Генеральной ассамблеи, которую образуют все национальные федерации по олимпийским видам спорта.

Министерство туризма и спорта

Роль министерства туризма и спорта в подготовке спортсменов к участию в Олимпийских играх заключается не только в предоставлении ресурсов, но и в создании условий для полноценной тренировки, обеспечения контроля, мониторинга и стратегического планирования всего процесса подготовки, развития талантов, обеспечения медицинской безопасности, антидопинговой деятельности на различных этапах подготовки спортсменов, республиканских и международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Ключевым вопросом здесь, безусловно, является финансирование. Государство обеспечивает финансовые ресурсы для подготовки спортсменов как на местном, так и на республиканском уровне. Это включает в себя выделение ресурсов и средств на учебно-тренировочные сборы, участие в международных соревнованиях, закупку оборудования, медицинское сопровождение и реализацию антидопинговой программы.

Второй важный аспект – это развитие спортивной инфраструктуры. Это включает в себя строительство спортивных сооружений, необходимых для тренировок, обеспечение спортивным инвентарем, а также другие вопросы, сопряженные с организацией тренировочного процесса, соревнований и роста спортивных результатов.

Третий и немаловажный этап – это обеспечение доступа к тренировкам и соревнованиям. Это способствует профессионализации спорта, повышению эффективности и работе по поиску талантов.

Другим направлением работы министерства является реализация национальных программ подготовки спортсменов, включая подготовку юношеских и молодежных сборных команд, а также поиску и поддержке талантливой молодежи. Это также включает в себя работу с Национальным олимпийским комитетом и спортивными федерациями для координации усилий в результативности спорта высоких достижений.

В периметр вопросов включается и спортивная медицина. Это, прежде всего, качественный сервис, заключается в эффективной диагностике, мониторинге и обследованиях, а также процессе реабилитации после полученных травм. Это требует комплексного подхода и повышения уровня медицинских специалистов, их участия в работе команд и повышения квалификации.

Областные управления спорта

Говоря о развитии спорта, первая и самая трудная работа идет "на земле". В первую очередь это организация начальной спортивной подготовки, что в компетенции областных управлений спорта. Именно на их плечах находится вся работа по организации и проведению базовой подготовки спортсменов в регионах, работа с ДЮСШ и подготовка спортсменов до нормативов центров олимпийской подготовки.

Именно областные управления спорта ведут работу по созданию первичной спортивной инфраструктуры для массового вовлечения в спорт подрастающего поколения и взрослых. Строительство спортзалов, стадионов и других объектов позволяет начать тренировочный процесс, что является первым практическим шагом на пути юных дарований.

Другая немаловажная работа – это поиск талантов. Ведь именно на этом уровне формируется спортивный резерв национальной сборной Казахстана, который через 5-10 лет будет представлять страну на международном уровне.

Важным этапом в этой работе является организация соревнований как на местном, так и республиканском уровнях. И это тоже входит в компетенцию местных органов власти наряду с подбором тренеров, медицинским сопровождением, а также координацией как с министерством, так и профильными федерациями, включая НОК.

Национальные федерации по видам спорта

Следующее звено в развитии – национальные федерации, цель которых сводится к формированию сильных и конкурентоспособных сборных команд. Для этого они оказывают поддержку в развитии того или иного вида спорта. Сюда входит и разработка правил, внедрение и реализация программ, тренировочные планы, обучение технике и стратегии, а также техподдержка во время соревнований.

Именно на этом уровне особое внимание уделяется укреплению тренерского состава, его квалификации, обучению и поставке кадров в национальные сборные команды. Именно поэтому федерации отвечают и за проведение соревнований и отборочных этапов в виде чемпионатов и кубков республиканского и международного уровня в Казахстане.

Помимо этого, национальные федерации занимаются отбором и комплектацией национальных команд. Кроме того, все федерации совместно ведут управление Национальным олимпийским комитетом, через который ведут координацию, включая и вопросы укрепления инфраструктурной базы.

На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году Казахстан завоевал 10 олимпийских наград, 3 из которых – золотые. На Играх в Рио-де-Жанейро Казахстан завоевал 17 олимпийских медалей (2 – золото, 5 – серебро, 10 – бронза). Причем одна из золотых медалей стала исторической для Казахстана – чемпионство Дмитрия Баландина в плавании. На Олимпийских играх 2020 года в Токио Казахстан взял 8 наград (все бронзовые медали), что меньше предыдущих игр, но, тем не менее, тоже положительный результ.

У победы, как говорится, много отцов, а поражение всегда сирота. Важно понимать, что каждый этап подготовки и выступления спортсменов на международной арене требует сплоченности и позитивного отношения, особенно во время участия в Олимпийских играх в Канвоне и в преддверии летних Олимпийских игр в Париже. Поддержка и единство – важнейшие факторы для обеспечения будущих успехов и достижений наших атлетов.

Президент столичной Федерации водных видов спорта​ Канат Сахариянов

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