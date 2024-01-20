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Первое "золото" завоевал Казахстан на юношеской Олимпиаде

Илья Мизерных Фото: Сали Сабиров
Представитель команды Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина Илья Мизерных стал победителем зимних юношеских Олимпийских игр Канвон-2024 (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.

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После первого прыжка на нормальном трамплине Мизерных удерживал за собой третье место. Однако вторым прыжком он улучшил свой результат, завершив выступление на итоговом первом месте.

Илья Мизерных стал первым среди 38 спортсменов из разных стран. Он набрал 214 очков.

Вторым стал австриец Никки Хамл (210,7). Лукас Лукащук из Польши (209,7) показал третий результат.

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