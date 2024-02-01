Названа лучшая сборная на Зимней Олимпиаде-2024 в Канвоне

В южнокорейском Канвоне завершились IV Зимние юношеские Олимпийские игры. По итогам соревнований в медальном командном зачете на первом месте оказались атлеты Италии, сообщает Zakon.kz.

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Итальянская молодежь на корейской Олимпиаде завоевала 18 медалей: 11 золотых, три серебряных и четыре бронзовые. Хорошие результаты у Германии и Южной Кореи, которые заняли второе и третье места, соответственно. Немецкие спортсмены увезут домой девять медалей высшей пробы, а хозяева соревнований удостоились семи золотых медалей.





Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

В гонке за наградами казахстанские молодые атлеты оказались на 20-м месте, у нашей сборной три награды. В первую очередь необходимо отметить дебютную, "историческую" золотую медаль прыгуна Ильи Мизерных.





Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Юношеская сборная РК принесла в актив страны бронзовые медали в хоккейном турнире, и эта награда также стала первой в истории Казахстана на зимних юношеских Олимпийских играх.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Еще одну бронзовую медаль в копилку казахстанской команды на юношеских Олимпийских играх в Канвоне положила шорт-трекистка Полина Омельчук. Она показала третий результат на дистанции 1000 метров.

Место проведения V Зимней юношеской Олимпиады 2028 года пока не известно, но на статус хозяев соревнований предварительно претендуют три страны: Италия, Босния и Герцеговина, Китай.

Юношеская сборная РК участвовала в состязаниях в пяти видах спорта, где разыграли 55 комплектов медалей.