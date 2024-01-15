Казахстанских спортсменов проводили в Корею

В Астане прошли торжественные проводы наших молодых атлетов на IV зимние Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут с 19 января по 1 февраля 2024 года в городе Каннын (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.

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В торжественном мероприятии приняли участие министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, представители НОК, ветераны спорта, руководители федераций и государственные тренеры.

На официальной церемонии прошло вручение флага Республики Казахстан знаменосцам. Символ нашей страны на церемонии открытия IV зимних Юношеских Олимпийских играх пронесут чемпионы республики Ерасыл Шынгысхан (шорт-трек) и Кристина Шумекова (конькобежный спорт).





Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Юношеская сборная РК планирует принять участие в 5-ти видах спорта, где будут разыграны 55 комплектов медалей. Честь нашей страны в Корее будет защищать 42 спортсмена в следующих видах дисциплинах: биатлон, керлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные гонки, прыжки с трамплина, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, фристайл могул и хоккей с шайбой.



"Спортсмены Казахстана за годы Независимости на всех юношеских Олимпийских играх выиграли 29 медалей. У нас есть отличные традиции и успехи в зимних видах спорта. Много выдающихся атлетов представляли страну на зимних международных стартах. Среди них, лыжник Владимир Смирнов, конькобежка Людмила Прокашева, биатлонистка Елена Хрусталева, фигуристы Денис Тен и Элизабет Турсынбаева. Полученный опыт в этих Играх, несомненно, пригодится в будущем, ведь именно Вы являетесь резервом национальных сборных команд Казахстана. Желаем удачи, уверенности в своих силах и безусловно, успешных результатов и личных рекордов. Мы с трепетом и искренним волнением будем болеть за вас". Ермек Маржикпаев, министр туризма и спорта РК

Церемония открытия данных состязаний состоится 19 января, на спортивном объекте Gangneuung Oval, где пройдут соревнования по конькобежному спорту. Парад закрытия запланирована на 1 февраля в комплексе Gangneung Olympic Park.

В Играх Канвон-2024 планируется участие 1800 спортсменов из 70 стран мира в возрасте от 14 до 17 лет, где будет разыграно 81 комплекта медалей по 7 видам спорта и 15-ти дисциплинам.