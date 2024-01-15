Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанских спортсменов проводили в Корею

ЗЮО-2024 Проводы сборной РК Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
В Астане прошли торжественные проводы наших молодых атлетов на IV зимние Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут с 19 января по 1 февраля 2024 года в городе Каннын (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет — вернём всю сумму на счёт!

В торжественном мероприятии приняли участие министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, представители НОК, ветераны спорта, руководители федераций и государственные тренеры. 

На  официальной церемонии прошло вручение флага Республики Казахстан знаменосцам. Символ нашей страны на церемонии открытия IV зимних Юношеских Олимпийских играх пронесут чемпионы республики Ерасыл Шынгысхан (шорт-трек) и Кристина Шумекова (конькобежный спорт). 

ЗЮО-2024 Проводы сборной РК

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Юношеская сборная РК планирует принять участие в 5-ти видах спорта, где будут разыграны 55 комплектов медалей. Честь нашей страны в Корее будет защищать 42 спортсмена в следующих видах дисциплинах: биатлон, керлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные гонки, прыжки с трамплина, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, фристайл могул и хоккей с шайбой.

"Спортсмены Казахстана за годы Независимости на всех юношеских Олимпийских играх выиграли 29 медалей. У нас есть отличные традиции и успехи в зимних видах спорта. Много выдающихся атлетов представляли страну на зимних международных стартах. Среди них, лыжник Владимир Смирнов, конькобежка Людмила Прокашева, биатлонистка Елена Хрусталева, фигуристы Денис Тен и Элизабет Турсынбаева. Полученный опыт в этих Играх, несомненно, пригодится в будущем, ведь именно Вы являетесь резервом национальных сборных команд Казахстана. Желаем удачи, уверенности в своих силах и безусловно, успешных результатов и личных рекордов. Мы с трепетом и искренним волнением будем болеть за вас".  Ермек Маржикпаев, министр туризма и спорта РК

Церемония открытия данных состязаний состоится 19 января, на спортивном объекте Gangneuung Oval, где пройдут соревнования по конькобежному спорту. Парад закрытия запланирована на 1 февраля в комплексе Gangneung Olympic Park.

В Играх Канвон-2024 планируется участие 1800 спортсменов из 70 стран мира в возрасте от 14 до 17 лет, где будет разыграно 81 комплекта медалей по 7 видам спорта и 15-ти дисциплинам.

Читайте также

Вратарь сборной Казахстана покинул ФК "Шахтер"
Лучший вратарь Казахстана покинул ФК "Шахтер"
Тренер "Барселоны" извинился перед фанатами за поражение от "Реала"
Наставник "Барселоны" Хави попросил прощения за поражение от "Реала"
Хоккей Травма Подростка
На матче КХЛ шайба попала в голову юного болельщика
Куандык Шынасилов
Маржикпаев Ермек Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ставки на спорт
"Реал" – "Барселона": смотреть онлайн, прямая трансляция Суперкубка Испании
комментарий акимата
Почему разошелся шов на мосту в Алматы, объяснили в акимате
Режим ЧС планируют объявить в Темиртау
Режим ЧС планируют объявить в Темиртау
перевод школьников на дистанционку
Столичные школьники вновь будут учиться дистанционно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: