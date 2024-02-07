Хирурги избавили алматинку от 10-летних мучительных болей в позвоночнике

64-летняя пациентка поступила в Центральную городскую клиническую больницу с жалобами на выраженные боли в поясничном отделе позвоночника, отдающие в левую ногу.

До этого пенсионерка обращалась в различные клиники, однако ей отказывали в операции, потому как в силу возраста у нее было много сопутствующих заболеваний в виде патологии сердца, эндокринологических нарушений, артериальной гипертензии и ревматоидного полиартрита.

И только нейрохирурги Центральной городской клинической больницы взялись за ее случай. Пациентке после необходимого дополнительного обследования заведующим отделением нейрохирургии Маратом Алматовым была проведена операция Transforaminal lumbar interbody fusion на уровне четвертого и пятого копчико-поясничных позвонков.

Во время операции нейрохирург Марат Алматов устранил сдавливание нервных корешков, удалил грыжу и стабилизировал сегмент позвоночника имплантом и титановыми шурупами.

"Суть операции заключается в декомпрессии нервных корешков и фиксации "разболтанных" позвонков титановыми винтами, а также в установке пластикового или титанового межтелового импланта. Операция была выполнена под общей анестезией и прошла успешно". Заведующий отделением нейрохирургии ЦГКБ Марат Алматов

Учитывая, что у пациентки имелось эндокринное нарушение и остеопороз позвонков, во время операции винты были зацементированы.

После операции состояние больной улучшилось. Все жалобы, которые у нее были до операции, исчезли на 90%.

"Пациентка стала активно ходить, про боли она уже забыла и выписалась на двенадцатые сутки после операции в радостном состоянии. Операция была проведена с помощью нервно-вегационной системы", – делится Алматов.

Нервно-вегационная система – это новейшее оборудование в нейрохирургии. Данная система позволяет вводить в точно заданные инструменты (электроды, канюли), используя специальные аппараты.

Устройства ориентируют в пространстве вводимый инструментарий, контролируют глубину погружения. Из-за этого здоровые участки остаются невредимыми.