Национальная ассоциация высказалась о действии экспортной пошлины на подсолнух

Национальная ассоциация переработчиков масличных культур (НАПМК) высказалась касательно действия экспортной пошлины на подсолнух.

Ассоциация считает, что увеличение переработки и доли экспорта переработанной продукции – задача, которую поставил глава государства, и один из главных приоритетов работы правительства.

"В Комплексном плане мероприятий по развитию переработки сельхозпродукции и пищевой безопасности на 2024-2028 годы МСХ предусмотрено увеличение доли переработки в экспорте продукции АПК до 70% к 2028 году. Применяемые меры по регулированию экспорта семян масличных культур отвечают задаче по увеличению доли переработанной продукции в экспорте и уже показывают нужные государству результаты". Национальная ассоциация переработчиков масличных культур

НАПМК отметила, что сейчас запреты и количественные ограничения (квоты) в отношении вывоза семян подсолнечника и масла подсолнечного не применяются.

"Во время пандемии вводились меры по обеспечению продовольственной безопасности на ряд сельхозтоваров, которая также коснулась подсолнечника. Эта культура из-за неурожайного сезона привела к его дефициту и росту цен на сырье в мире, делая привлекательным для экспорта как сырья для такого социально значимого продукта, как масло. Временная квота на вывоз подсолнечника была установлена в общем размере 155 тыс. тонн в маркетинговый период 2020-2021 годы, что соответствовало среднему полугодовому экспорту. При этом квоты на вывоз были введены также на масло подсолнечное в общем размере 214 тыс. тонн". Национальная ассоциация переработчиков масличных культур

Данные меры позволили обеспечить сырьем отечественные маслозаводы и сдержать рост цен на масло.

Учитывая положительный эффект введенных мер, а также сохранение дефицита подсолнечника на мировом рынке, по итогам широкого обсуждения с сельхозпроизводителями и маслозаводами в конце 2022 года на заседании МВК приняли решение установить экспортную таможенную пошлину в размере 20%, но не менее 100 евро за тонну на постоянной основе взамен квотирования. Фактически пошлина начала применяться с 4 февраля 2023 года.

При этом мы все должны понимать, что применение экспортной таможенной пошлины не ограничивает экспорт, сохраняя равный доступ к экспорту для всех казахстанских экспортеров.

Введение экспортной таможенной пошлины на семена подсолнечника является мерой, направленной на развитие перерабатывающего сектора экономики и обеспечение внутреннего рынка.

Уплаченные пошлины поступают в бюджет страны, из которого в дальнейшем получают субсидии сельхозтоваропроизводители. На сегодня в бюджет поступило порядка 5 млрд тг. от пошлин на подсолнечник.

Сельхозтоваропроизводителям оказывается государственная поддержка в виде субсидий при приобретении ГСМ, минеральных удобрений, семян, пестицидов, частично возмещаются затраты при подаче поливной воды. В рамках программы инвестиционного субсидирования возмещается часть затрат при приобретении сельхозтехники, создании объектов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, создании и расширении оросительных систем и др. Также оказывается поддержка по кредитованию проведения весенне-полевых и уборочных работ, обеспечению удешевленным дизтопливом.

Кроме того, выдаются субсидии на за сдачу масличных культур на переработку, на 2024 год выделено порядка 2 млрд тенге.

Несмотря на действующую пошлину на экспорт из Казахстана, экспортеры довольно активно вывозят подсолнечник.

За 11 месяцев 2023 года экспортировано 215,1 тыс. тонн подсолнечника (11 мес. 2022 года – 268,1 тыс. тонн), если смотреть маркетинговый год (МГ с октября по сентябрь), то экспорт составил 315,1 тыс. тонн, что соответствует ежегодному экспорту.

В прошлом сезоне удалось достичь увеличения производства подсолнечного масла: по итогам 2022/23 МГ производство нерафинированного подсолнечного масла составило 417,6 тысячи тонн (+50% по сравнению с прошлым сезоном). Также увеличилось производство рафинированного подсолнечного масла на 4% по сравнению с сезоном 2021/22, до 145,3 тыс. тонн. Кроме того, зафиксировано сокращение импорта бутилированного масла на 11,3%, до 39,7 тыс. тонн. Экспорт подсолнечного масла в 2022/23 МГ увеличился на 77%, до 310,6 тыс. тонн.

Несмотря на это, отечественные заводы по переработке семян подсолнечника не загружены даже наполовину.

Сегодня наблюдается снижение цен на подсолнечное масло на 16% по республике (2023 год). По состоянию на декабрь 2023 года средняя цена в стране на подсолнечное масло составила 768 тенге.