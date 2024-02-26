Проект министерств обороны и просвещения: более тысячи детей отдохнут в этом году в центре "Балдаурен"

В минувшее воскресенье дети военнослужащих Вооруженных сил заехали в филиалы республиканского учебно-оздоровительного центра "Балдаурен" (РУОЦ) в Туркестане, Щучинске и Балхаше.

А сегодня школьники, прибывшие на военно-транспортном самолете из Актау, осваивают расположение республиканского центра в городе Конаев.

Это результат договоренности, достигнутой во время встречи министров обороны Генерал-полковника Руслана Жаксылыкова и просвещения Гани Бейсембаева, состоявшейся в январе текущего года.

По ее итогам был составлен и впоследствии утвержден Совместный план совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи. Достигнута договоренность о выделении квот для детей военнослужащих и служащих Вооруженных сил в филиалах республиканского учебно-оздоровительного центра "Балдаурен".

Фото: пресс-служба Минобороны РК

На отдых в первую очередь были направлены дети военнослужащих и гражданского персонала, проходящих воинскую службу в отдаленных гарнизонах, воспитываемые в неполных и многодетных семьях.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Срок пребывания в центре – 21 день. При этом помимо культурно-досуговых и оздоровительных мероприятий дети будут проходить обучение по предметам школьной программы на государственном и русском языках. В целом в 2024 году в филиалах центра "Балдаурен" отдохнет с пользой для здоровья и личностного развития более тысячи детей.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Следует отметить, что совместным планом министерств предусмотрено проведение ряда организационных мероприятий, касающихся ведомственной принадлежности РОУЦ "Балдаурен", штатного расписания, совершенствования инфраструктуры комплекса "Алтын эмель", проведения ремонтных работ, возведения спортивного городка и оборудования аудиторий.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Сотрудничество направлено на работу с допризывной молодежью. Внедряется соответствующая учебная программа, включающая практические занятия по изучению основ военного дела. Будут открыты классы "Жас сарбаз", "Смарт сарбаз", запланированы другие мероприятия. Решается вопрос по введению единой формы для воспитанников военно-патриотических клубов.

Все эти мероприятия послужат реализации Концепции военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года.