Казахстанский культурный центр откроют в Китае

Министр культуры и информации РК Аида Балаева совершила рабочую поездку в Пекин, где провела ряд встреч, важных для развития взаимоотношения двух стран, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве культуры и информации РК (МКИ) отметили, что на сегодня отношения Казахстана и Китая активно развиваются в духе дружбы, добрососедства, долгосрочного стратегического партнерства.

"В рамках официального визита в КНР Касым-Жомартом Токаевым и Си Цзиньпином в 2022 году достигнуто соглашение о создании на паритетной основе культурных центров. Этот шаг подчеркивает важность развития культурного диалога между странами и демонстрирует стремление обеих сторон к укреплению сотрудничества в области культуры и искусства", – сообщили в ведомстве.

27 февраля стало известно, что министр культуры и информации Аида Балаева во время рабочей поездки в Пекин обсудила с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели ход практической реализации вышеуказанных договоренностей.

Основными направлениями деятельности центра станут музейное и библиотечное дело, музыкальное и кино искусство, языковое обучение и другие.

"Китай и Казахстан на протяжении длительного времени являются стратегическими союзниками, а также партнерами по всему спектру взаимодействия. Сегодняшняя встреча заложила прочную основу для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. С нашей стороны будет оказана максимальная поддержка в оперативном решении всех вопросов, касающихся открытия центра", – сказал Сунь Ели.

Во время поездки казахстанская сторона проработала организационные вопросы, касающиеся подбора помещения, содержательной концепции, а также юридические аспекты по открытию культурного центра Казахстана в Китае.

Фото: МКИ РК

Также министры обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия двух ведомств.

"В частности, будет расширено сотрудничество путем подписания соглашений в сфере культуры, предполагающих усиление совместной работы по организации взаимных гастролей театральных и концертных организаций, обменных выставок, взаимных переводов и изданий произведений классической литературы и другим проектам", – сообщили в МКИ РК.

Аида Балаева озвучила важность возврата архивных материалов и культурных ценностей из Китая, проведения мастер-классов китайскими специалистами в области циркового искусства и хореографии, выделения грантов для обучения в сферах кинематографии, музейного дела, сохранения историко-культурного наследия, реставрации и др.

Не менее значимой стала встреча с руководителем Главного государственного управления по делам радио и телевидения КНР Цао Шумин.

"Благодаря лидерам наших государств казахстанско-китайское сотрудничество во всех сферах развивается динамично. Телеканалами двух стран реализован ряд совместных проектов. Мы предлагаем усилить работу посредством выпуска контента нового формата, таких как микросериалы, видеоролики о странах и трансляции их на ТВ", – подчеркнула Цао Шумин.





Фото: МКИ РК

Аида Балаева предложила поддержать ротацию художественных, документальных, анимационных фильмов на телеканалах КНР, а также оказать содействие в производстве совместных сериалов и роликов о достопримечательностях и культурных объектах Казахстана.



Также министр отметила особую заинтересованность в участии казахстанских деятелей культуры в телевизионных шоу Китая, транслируемых в самых крупных СМИ мира по масштабу вещания.

Помимо этого будут рассмотрены проекты соглашений о взаимодействии в сфере СМИ и информации, теле- и радиовещания, по вопросам аудиовизуальной продукции.

Генеральный директор крупнейшей медиакорпорации КНР "Global China Media Corporation" Шэнь Хайсюнь, с которым также провела встречу министр, предложил заключить соглашение о производстве документальных фильмов, направленных на популяризацию культурного наследия и культурных ценностей сторон.

Уже в канун празднования Наурыза будет реализована договоренность о ротации казахских кюев на радиостанциях Китая.

На встрече с председателем Государственного комитета КНР по делам национальностей господином Пань Юэ Аида Балаева рассказала о том, что впервые в истории Казахстана в стране создан мультинациональный ансамбль песни и танца "Бірлік".

"Для эффективного обмена опытом и наработками министр предложила рассмотреть возможность организации гастролей ансамбля в Пекин, а также проведении мастер-классов художественных руководителей ансамбля разных национальностей и меньшинств, действующего при госкомитете КНР", – отметили в МКИ.

В завершение рабочей поездки Аида Балаева провела встречу с директором Китайского Большого театра Ван Нином, на которой стороны рассмотрели вопросы развития театрального искусства двух стран.

Фото: МКИ РК

Посмотрев в Большом театре пьесу "Сон в красном тереме", казахстанская делегация была восхищена танцевальной постановкой, организованной на высоком эстетическом уровне.

