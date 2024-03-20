В Алматы завершился чемпионат по қазақша күрес среди структурных подразделений Сил воздушной обороны ВС

В рамках декады Наурызнама в честь Дня национальных игр Ұлттық ойын күні в Алматинском гарнизоне на базе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи был организован открытый чемпионат по қазақша күрес среди военнослужащих воинских частей и военных вузов Сил воздушной обороны.

Мероприятие собрало 60 борцов, соревновавшихся в четырех весовых категориях. Целью этих соревнований было развитие среди молодежи национального вида спорта қазақша күрес, пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня спортивного мастерства палуанов и воспитание молодежи в духе патриотизма, дружбы и любви к национальной культуре.

Фото: ВИИРЭС

Полковник Кайрат Даутов, начальник Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, подчеркнул, что қазақша күрес способствует развитию выносливости, быстроты и ловкости бойцов, что является важным для военнослужащих, помогая им принимать важные решения в кратчайшие сроки. Он также отметил, что необходимо активно развивать и поддерживать этот вид спорта.

Фото: ВИИРЭС

По итогам соревнований в весовой категории до 70 кг победу одержал Даниял Табылдинов, до 80 кг – рядовой срочной службы Бекжан Капыш, до 90 кг – солдат-срочник Айбол Аралбеков, в категории +90 кг – рядовой срочной службы Жанат Делькимбай. Все победители были отмечены кубками, дипломами, медалями и памятными подарками.



Такие мероприятия не только способствуют развитию спорта, но и укрепляют дружбу и патриотизм среди военнослужащих, помогая сохранить и передать будущим поколениям традиции и культуру нации.