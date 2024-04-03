Ассамблея народа Казахстана продолжает оказывать помощь регионам, пострадавшим от паводков

3 апреля 2024 года в здании столичного Дома дружбы состоялось совместное онлайн-заседание республиканского и региональных штабов АНК по оказанию гуманитарной помощи населенным пунктам пострадавшим в результате паводков.

В заседании приняли участие заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, депутаты Сената Парламента, председатели и члены этнокультурных объединений, представители организации "Ассамблея жастары".



На повестке дня рассмотрены вопросы координации работы региональных штабов АНК.

Справочно: в Домах дружбы всех регионов организованы штабы, волонтерские центры и пункты приема гуманитарной помощи. На сегодняшний день гуманитарной помощи собрано на сумму более 30 млн тенге.

Также в целях оказания гуманитарной помощи пострадавшим начата реализация специального проекта Ассамблеи народа Казахстана "Жүректен жүрекке".Организацией "Ассамблея жастары", волонтерскими центрами и активными членами АНК оказывается адресная помощь гражданам, пострадавшим от паводков. Идет отправка гуманитарных грузов. Сегодня направлена помощь в Карагандинскую и Акмолинскую области.