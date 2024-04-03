Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ассамблея народа Казахстана продолжает оказывать помощь регионам, пострадавшим от паводков

Ассамблея народа Казахстана продолжает оказывать помощь регионам, пострадавшим от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 22:12 Фото: assembly.kz
3 апреля 2024 года в здании столичного Дома дружбы состоялось совместное онлайн-заседание республиканского и региональных штабов АНК по оказанию гуманитарной помощи населенным пунктам пострадавшим в результате паводков.

В заседании приняли участие заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, депутаты Сената Парламента, председатели и члены этнокультурных объединений, представители организации "Ассамблея жастары".

На повестке дня рассмотрены вопросы координации работы региональных штабов АНК.

Справочно: в Домах дружбы всех регионов организованы штабы, волонтерские центры и пункты приема гуманитарной помощи. На сегодняшний день гуманитарной помощи собрано на сумму более 30 млн тенге.

Также в целях оказания гуманитарной помощи пострадавшим начата реализация специального проекта Ассамблеи народа Казахстана "Жүректен жүрекке".Организацией "Ассамблея жастары", волонтерскими центрами и активными членами АНК оказывается адресная помощь гражданам, пострадавшим от паводков. Идет отправка гуманитарных грузов. Сегодня направлена помощь в Карагандинскую и Акмолинскую области.

Читайте также

В Алматы состоится Kazakhstan Marketing Conference 2024
В Алматы состоится Kazakhstan Marketing Conference 2024
Антикор, акимат, Алматы, совещание
Антикор и акимат Алматы обсудили коррупционные риски в системе здравоохранения и строительства
Берик Асылов, совещание, прокуроры, правопорядок
Берик Асылов дал поручение прокурорам регионов по уязвимым в террористическом отношении объектам
Айсулу Омарова
Ассамблея народа Казахстана Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Шпаргалка о землетрясениях: сейсмологи подготовили новые карты разломов
Тектонические разломы в Алматы, на юге и востоке страны: сейсмологи подготовили новые карты опасных зон
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: