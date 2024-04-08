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В АНК обсудили вопросы оказания гумпомощи пострадавшим от паводков

В АНК обсудили вопросы оказания гумпомощи пострадавшим от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 18:37 Фото: пресс-служба АНК
8 апреля 2024 года в здании столичного Дома дружбы состоялось очередное совместное онлайн-заседание республиканского и региональных штабов АНК по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим в результате паводков в рамках акции "Жүректен жүрекке", сообщает Zakon.kz.

В заседании приняли участие заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, депутаты Сената Парламента, председатели и члены этнокультурных объединений, представители организации "Ассамблея жастары".

В АНК обсудили вопросы оказания гумпомощи пострадавшим от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 18:37

Фото: пресс-служба АНК

Также были рассмотрены вопросы координации работы региональных штабов АНК и ход реализации проекта "Жүректен жүрекке".

В рамках проекта "Жүректен жүрекке" гуманитарная помощь уже направлена в Акмолинскую, Карагандинскую, Северо-Казахстанскую, Костанайскую области. По республике задействованы более 9,8 тыс. волонтеров АНК. На сегодняшний день представители АНК и этнокультурных объединений направили 212,3 т продуктов питания и товаров первой необходимости, а также финансовую помощь на сумму более 253 млн тенге.

В АНК обсудили вопросы оказания гумпомощи пострадавшим от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 18:37

Фото: пресс-служба АНК

Волонтеры АНК на постоянной основе оказывают помощь пострадавшим жителям, доставляют и распределяют груз, помогают спасателям и освещают важную информацию о противопаводковых мероприятиях. Для спасателей и волонтеров на местах силами АНК организовываются горячие обеды.

Напоминаем, что во всех регионах на базе домов дружбы АНК действуют пункты сбора гуманитарной помощи, куда каждый неравнодушный может принести продукты питания, предметы первой необходимости, одежду и другое.

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