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В Алматы прошел семинар КГД РК о банкротстве и всеобщем декларировании: ключевые моменты и статистика

Алматы, КГД, семинар, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 17:07 Фото: КГД МФ РК
5 апреля в здании Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова в Алматы состоялся семинар, организованный Комитетом государственных доходов с участием сотрудников Департамента государственных доходов по городу.

Мероприятие было посвящено двум важным темам: "Банкротство физических лиц" и "3-му этапу Всеобщего декларирования".

В рамках семинара были подробно рассмотрены практические ситуации, связанные с процессом банкротства и восстановления платежеспособности граждан, а также обсуждались актуальные вопросы предпринимателей относительно третьего этапа Всеобщего декларирования.

Модератором мероприятия выступила заместитель руководителя УМЦ КГД МФ РК Касымкулова Л.Т.

В рамках семинара лекторами от КГД МФ РК Кусаиновой Д.К., Мустафиной А.О., а также Хасеновой Г.С. были освещены вопросы третьего этапа Всеобщего декларирования и подготовки специалистов, вовлеченных в процесс приема деклараций, а также представлена информация по Всеобщему декларированию за последние годы, на текущий момент и прогнозы на будущее.

КГД, семинар, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 17:07

Фото: КГД МФ РК

Также на семинаре выступили специалисты по работе с несостоятельными должниками – Сисембаева М. К., Рахметова А. Б., которые разъяснили основные моменты Закона "О реабилитации и банкротстве" и представили статистику по процессу внесудебного и судебного банкротства.

В мероприятии приняли участие представители различных областей, включая судей, Управление образования, НПП "Атамекен", НАО ЦОН, а также консультанты проекта "Қарызсыз қоғам".

Мероприятие имело особую актуальность и для специалистов правового сектора, таких как юристы, финансовые управляющие, администраторы судов и представители банков, которые непосредственно связаны и участвуют в процессе судебного банкротства, а также для представителей банков второго уровня, участников процесса Всеобщего декларирования.

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Айсулу Омарова
Комитет государственных доходов Алматы
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