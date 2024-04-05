В Алматы прошел семинар КГД РК о банкротстве и всеобщем декларировании: ключевые моменты и статистика

5 апреля в здании Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова в Алматы состоялся семинар, организованный Комитетом государственных доходов с участием сотрудников Департамента государственных доходов по городу.

Мероприятие было посвящено двум важным темам: "Банкротство физических лиц" и "3-му этапу Всеобщего декларирования".

В рамках семинара были подробно рассмотрены практические ситуации, связанные с процессом банкротства и восстановления платежеспособности граждан, а также обсуждались актуальные вопросы предпринимателей относительно третьего этапа Всеобщего декларирования.

Модератором мероприятия выступила заместитель руководителя УМЦ КГД МФ РК Касымкулова Л.Т.

В рамках семинара лекторами от КГД МФ РК Кусаиновой Д.К., Мустафиной А.О., а также Хасеновой Г.С. были освещены вопросы третьего этапа Всеобщего декларирования и подготовки специалистов, вовлеченных в процесс приема деклараций, а также представлена информация по Всеобщему декларированию за последние годы, на текущий момент и прогнозы на будущее.

Фото: КГД МФ РК

Также на семинаре выступили специалисты по работе с несостоятельными должниками – Сисембаева М. К., Рахметова А. Б., которые разъяснили основные моменты Закона "О реабилитации и банкротстве" и представили статистику по процессу внесудебного и судебного банкротства.



В мероприятии приняли участие представители различных областей, включая судей, Управление образования, НПП "Атамекен", НАО ЦОН, а также консультанты проекта "Қарызсыз қоғам".

Мероприятие имело особую актуальность и для специалистов правового сектора, таких как юристы, финансовые управляющие, администраторы судов и представители банков, которые непосредственно связаны и участвуют в процессе судебного банкротства, а также для представителей банков второго уровня, участников процесса Всеобщего декларирования.