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Памятный вечер в честь первого казаха генерал-майора

архивное фото, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 13:34 Фото: ВИИРЭС
В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи прошел памятный вечер, посвященный Герою Советского Союза и первому казахскому генерал-майору Сабыру Рахимову.

Мероприятие собрало ветеранов Вооруженных сил, личный состав и курсантов военного вуза.

Курсанты рассказали о боевом пути и подвигах генерала, а также о его значимости для истории Казахстана.

Вечер начался с просмотра документального фильма о жизни и деятельности генерала Сабыра Рахимова. Он погрузил зрителей в историю, позволив лучше понять важность вклада наших соотечественников в победу во время Великой Отечественной войны.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 13:34

Фото: ВИИРЭС

Сабыр Рахимов родился в 1902 году и посвятил всю свою жизнь служению Отчизне. Во время Великой Отечественной войны он проявил себя как истинный воин и командир, успешно управляя полком и дивизией на фронтах борьбы. Несмотря на тяжелые ранения, он всегда возвращался на передовую, проявляя мужество и стойкость.

В 1943 году он стал первым казахом, удостоенным звания генерал-майор за боевые заслуги. Иосиф Сталин называл его "железным генералом" за несгибаемую волю и мужество.

В марте 1945 года Сабыр Рахимов героически погиб, участвуя в освобождении Польши. В 1965 году ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

архивное фото, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 13:34

Фото: ВИИРЭС

"Генерал Сабыр Рахимов был уникальной личностью, обладавшей выдающимся полководческим талантом. Он высоко ценил понятия чести и достоинства, преданности Родине, что было отражено на протяжении всей его жизни. Для нас, будущих офицеров, он настоящий пример, вдохновляющий на подвиги во имя мира и свободы", – отметил курсант 1-го курса Бекболат Байбек.
Айсулу Омарова
Алматы
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