Памятный вечер в честь первого казаха генерал-майора
Мероприятие собрало ветеранов Вооруженных сил, личный состав и курсантов военного вуза.
Курсанты рассказали о боевом пути и подвигах генерала, а также о его значимости для истории Казахстана.
Вечер начался с просмотра документального фильма о жизни и деятельности генерала Сабыра Рахимова. Он погрузил зрителей в историю, позволив лучше понять важность вклада наших соотечественников в победу во время Великой Отечественной войны.
Фото: ВИИРЭС
Сабыр Рахимов родился в 1902 году и посвятил всю свою жизнь служению Отчизне. Во время Великой Отечественной войны он проявил себя как истинный воин и командир, успешно управляя полком и дивизией на фронтах борьбы. Несмотря на тяжелые ранения, он всегда возвращался на передовую, проявляя мужество и стойкость.
В 1943 году он стал первым казахом, удостоенным звания генерал-майор за боевые заслуги. Иосиф Сталин называл его "железным генералом" за несгибаемую волю и мужество.
В марте 1945 года Сабыр Рахимов героически погиб, участвуя в освобождении Польши. В 1965 году ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Фото: ВИИРЭС
"Генерал Сабыр Рахимов был уникальной личностью, обладавшей выдающимся полководческим талантом. Он высоко ценил понятия чести и достоинства, преданности Родине, что было отражено на протяжении всей его жизни. Для нас, будущих офицеров, он настоящий пример, вдохновляющий на подвиги во имя мира и свободы", – отметил курсант 1-го курса Бекболат Байбек.