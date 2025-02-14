В Шымкенте почтили память легендарного генерала Великой Отечественной Сабыра Рахимова

Организатором торжества, посвященного 123-летию Героя Советского Союза Сабыра Рахимова, стала администрация одноименного военного колледжа в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Сабыр Рахимов служил в Туркестанском военном округе, был награжден орденом Красной Звезды. В годы Великой Отечественной войны участвовал в боях на Кавказе, в Беларуси и Ростовской области.

Военачальник принимал участие в боевой операции по разгрому отрядов Джунаид-хана, Умара Эфенди, Машаи Фараба. В боях с басмачами несколько раз был ранен. В дальнейшем он продолжил службу в различных частях, демонстрируя отличные организационные и военные навыки.



Фото: из коллекции "Фотонегативы периода Великой Отечественной войны 1941-45 гг."

Однако наряду с успехами в службе в его жизни было много и трудностей. В 1938 году Рахимов был арестован по обвинению в антисоветской деятельности и уволен из армии. Он был освобожден только через два года и вскоре восстановлен в рядах Красной Армии.

Фото: gov.kz

В 1943 году за боевые заслуги получил звание генерал-майора. В марте 1945 года погиб в бою под Гданьском. За выдающиеся заслуги и проявленный героизм в 1965 году Сабыру Рахимову было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).



Фото: gov.kz

Сегодня в Шымкенте Военный колледж имени Героя Советского Союза Сабыра Рахимова организовал ряд мероприятий, посвященных 123-й годовщине со дня рождения легендарного генерала. В них приняли участие личный состав учебного заведения, военно-технической школы и представители ветеранских организаций.

Фото: gov.kz

Начальник Военного колледжа полковник Максат Ахшалов отметил выдающиеся заслуги Сабыра Рахимова. Он напомнил, что имя первого казахского генерала увековечено не только в названии учебного заведения, но и названиях улиц и школ.

Фото: gov.kz

Мероприятия также состоялись в селе Кокибели Казыгуртского района Туркестанской области, где родился Сабыр Рахимов. В средней школе, носящей его имя, прошел литературно-музыкальный вечер. Школьники читали стихотворения собственного сочинения и показали театрализованную постановку, где отразили важные моменты боевого пути Сабыра Рахимова.