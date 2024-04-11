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Почему важно работать и на воде?

Почему важно работать и на воде?, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 20:35 Фото: акимат Атырауской области
В Атырау ведутся активные работы по берегоукреплению, направленные на защиту от наводнений. Однако есть и те, кто работает день и ночь, чтобы углубить дно Каспийского моря, рек и каналов.

В Махамбетском районе трудятся около 30 сотрудников и четыре единицы тяжелой техники АО "Павлодарский речной порт". Техника этой же компании также задействована в Курмангазы, Кульсары, Алге и Атырау. Таким образом, компания оказывает помощь местным жителям. В общей сложности привлечено свыше 50 единиц техники.

"В эти трудные дни сотрудники компании помогают жителям Атырауской области. Это благое дело. Важно работать как на суше, так и на воде, чтобы урегулировать воду", – говорят сотрудники компании.

Также земельные снаряды будут направлены на море, чтобы прокопать участки. Таким образом, в худшем случае вода уйдет на море.

Как сообщили в оперштабе, вчера в Атырау было задействовано 820 единиц спецтехники.

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