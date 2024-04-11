Почему важно работать и на воде?

В Атырау ведутся активные работы по берегоукреплению, направленные на защиту от наводнений. Однако есть и те, кто работает день и ночь, чтобы углубить дно Каспийского моря, рек и каналов.

В Махамбетском районе трудятся около 30 сотрудников и четыре единицы тяжелой техники АО "Павлодарский речной порт". Техника этой же компании также задействована в Курмангазы, Кульсары, Алге и Атырау. Таким образом, компания оказывает помощь местным жителям. В общей сложности привлечено свыше 50 единиц техники.

"В эти трудные дни сотрудники компании помогают жителям Атырауской области. Это благое дело. Важно работать как на суше, так и на воде, чтобы урегулировать воду", – говорят сотрудники компании.

Также земельные снаряды будут направлены на море, чтобы прокопать участки. Таким образом, в худшем случае вода уйдет на море.

Как сообщили в оперштабе, вчера в Атырау было задействовано 820 единиц спецтехники.