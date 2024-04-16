В Караганде прошел второй в истории страны Кубок Казахстана по теннису на колясках

Фото: федерация тенниса Казахстана

10-13 апреля в городе Караганда состоялся второй в истории страны Кубок Казахстана по теннису на колясках, в котором приняли участие представители пяти регионов: Астана, Алматы, Актобе, Актау и, конечно же, хозяева соревнований – Караганда.

Несмотря на дружескую атмосферу, на кортах состоялись настоящие теннисные баталии. Фото: Федерация тенниса Казахстана Победителями стали в личном, парном и общекомандном зачете: мужчины – Неязов Дастан (Актобе);

мужчины пары – Алиякпаров Динмухаммед / Нұрлыбек Қайнар (Астана);

женщины – Бутимбаева Айжан (Караганда);

женщины пары – Жетпісова Айшуақ / Бутимбаева Айжан (Караганда);

юниоры – Трофимов Назар (Актау).

Фото: Федерация тенниса Казахстана

Фото: Федерация тенниса Казахстана 1-е общекомандное место – Караганда; 2-е общекомандное место – Актобе; 3-е общекомандное место – Астана. Фото: Федерация тенниса Казахстана Выражаем огромную благодарность организаторам – филиалу РОО "Федерация тенниса" Карагандинской области и официальному партнеру национальной паралимпийской сборной по теннису – Forte Bank. Читайте также Выставку казахстанских производителей Ulttyq Onim отменили из-за паводков Международная научно-практическая конференция "Женское здоровье в радиологии" стартовала в Астане UFC 300: где смотреть онлайн прямой эфир боев Перейра – Хилл, Оливейра – Царукян

Следите за новостями zakon.kz в: