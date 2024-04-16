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В Караганде прошел второй в истории страны Кубок Казахстана по теннису на колясках

В Караганде прошел второй в истории страны Кубок Казахстана по теннису на колясках, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 12:46 Фото: федерация тенниса Казахстана
10-13 апреля в городе Караганда состоялся второй в истории страны Кубок Казахстана по теннису на колясках, в котором приняли участие представители пяти регионов: Астана, Алматы, Актобе, Актау и, конечно же, хозяева соревнований – Караганда.
Несмотря на дружескую атмосферу, на кортах состоялись настоящие теннисные баталии.
В Караганде прошел второй в истории страны Кубок Казахстана по теннису на колясках, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 12:46

Фото: Федерация тенниса Казахстана

Победителями стали в личном, парном и общекомандном зачете:
  • мужчины – Неязов Дастан (Актобе);
  • мужчины пары – Алиякпаров Динмухаммед / Нұрлыбек Қайнар (Астана);
  • женщины – Бутимбаева Айжан (Караганда);
  • женщины пары – Жетпісова Айшуақ / Бутимбаева Айжан (Караганда);
  • юниоры – Трофимов Назар (Актау).
В Караганде прошел второй в истории страны Кубок Казахстана по теннису на колясках, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 12:46

Фото: Федерация тенниса Казахстана


В Караганде прошел второй в истории страны Кубок Казахстана по теннису на колясках, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 12:46

Фото: Федерация тенниса Казахстана

1-е общекомандное место – Караганда;
2-е общекомандное место – Актобе;
3-е общекомандное место – Астана.
В Караганде прошел второй в истории страны Кубок Казахстана по теннису на колясках, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 12:46

Фото: Федерация тенниса Казахстана

Выражаем огромную благодарность организаторам – филиалу РОО "Федерация тенниса" Карагандинской области и официальному партнеру национальной паралимпийской сборной по теннису – Forte Bank.

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