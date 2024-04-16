В Караганде прошел второй в истории страны Кубок Казахстана по теннису на колясках
Фото: федерация тенниса Казахстана
10-13 апреля в городе Караганда состоялся второй в истории страны Кубок Казахстана по теннису на колясках, в котором приняли участие представители пяти регионов: Астана, Алматы, Актобе, Актау и, конечно же, хозяева соревнований – Караганда.
Несмотря на дружескую атмосферу, на кортах состоялись настоящие теннисные баталии.
Фото: Федерация тенниса Казахстана
Победителями стали в личном, парном и общекомандном зачете:
- мужчины – Неязов Дастан (Актобе);
- мужчины пары – Алиякпаров Динмухаммед / Нұрлыбек Қайнар (Астана);
- женщины – Бутимбаева Айжан (Караганда);
- женщины пары – Жетпісова Айшуақ / Бутимбаева Айжан (Караганда);
- юниоры – Трофимов Назар (Актау).
Фото: Федерация тенниса Казахстана
Фото: Федерация тенниса Казахстана
1-е общекомандное место – Караганда;
2-е общекомандное место – Актобе;
3-е общекомандное место – Астана.
Фото: Федерация тенниса Казахстана
Выражаем огромную благодарность организаторам – филиалу РОО "Федерация тенниса" Карагандинской области и официальному партнеру национальной паралимпийской сборной по теннису – Forte Bank.
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