В Актау прошел Кубок Казахстана по теннису на колясках
Турнир собрал спортсменов из восьми регионов страны: Актау, Астаны, Алматы, Караганды, Актобе, Атырау, Шымкента и Кызылорды. В течение четырех соревновательных дней участники боролись за четыре комплекта наград – в личных мужских и женских категориях, миксте и общекомандном зачете.
Победители и призеры Кубка:
Мужчины
1 место – Дастан Неязов (Актобе)
2 место – Ердаулет Кадымбергенов (Актобе)
3 место – Динмухамет Алиякпаров (Астана)
Женщины
1 место – Айжан Бутимбаева (Караганда)
2 место – Айшуак Жетписова (Караганда)
3 место – Жанат Умуткулова (Актобе)
Микст
1 место – Динмухамет Алиякпаров / София Степанова (Астана)
2 место – Айжан Бутимбаева / Фёдор Старыгин (Караганда)
3 место – Бауыржан Кулунов / Сая Абашова (Кызылорда)
Общекомандный зачет:
1 место – Карагандинская область
2 место – Актюбинская область
3 место – Город Астана
Ранее сборная Казахстана по теннису на колясках сыграла в азиатской квалификации к чемпионату мира.