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Все о теннисе

В Актау прошел Кубок Казахстана по теннису на колясках

В Актау прошел Кубок Казахстана по теннису на колясках, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 17:36 Фото: ktf.kz
В Актау 21-24 апреля 2025 года прошел Кубок Казахстана по теннису на колясках среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА), сообщает Zakon.kz.

Турнир собрал спортсменов из восьми регионов страны: Актау, Астаны, Алматы, Караганды, Актобе, Атырау, Шымкента и Кызылорды. В течение четырех соревновательных дней участники боролись за четыре комплекта наград – в личных мужских и женских категориях, миксте и общекомандном зачете. 

Победители и призеры Кубка:

Мужчины

1 место – Дастан Неязов (Актобе)

2 место – Ердаулет Кадымбергенов (Актобе)

3 место – Динмухамет Алиякпаров (Астана)

Женщины

1 место – Айжан Бутимбаева (Караганда)

2 место – Айшуак Жетписова (Караганда)

3 место – Жанат Умуткулова (Актобе)

Микст

1 место – Динмухамет Алиякпаров / София Степанова (Астана)

2 место – Айжан Бутимбаева / Фёдор Старыгин (Караганда)

3 место – Бауыржан Кулунов / Сая Абашова (Кызылорда) 

Общекомандный зачет:

1 место – Карагандинская область

2 место – Актюбинская область

3 место – Город Астана

Ранее сборная Казахстана по теннису на колясках сыграла в азиатской квалификации к чемпионату мира.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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