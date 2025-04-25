В Актау прошел Кубок Казахстана по теннису на колясках

Все о теннисе

В Актау 21-24 апреля 2025 года прошел Кубок Казахстана по теннису на колясках среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА), сообщает Zakon.kz.

Турнир собрал спортсменов из восьми регионов страны: Актау, Астаны, Алматы, Караганды, Актобе, Атырау, Шымкента и Кызылорды. В течение четырех соревновательных дней участники боролись за четыре комплекта наград – в личных мужских и женских категориях, миксте и общекомандном зачете.

Победители и призеры Кубка:

Мужчины

1 место – Дастан Неязов (Актобе)

2 место – Ердаулет Кадымбергенов (Актобе)

3 место – Динмухамет Алиякпаров (Астана)

Женщины

1 место – Айжан Бутимбаева (Караганда)

2 место – Айшуак Жетписова (Караганда)

3 место – Жанат Умуткулова (Актобе)

Микст

1 место – Динмухамет Алиякпаров / София Степанова (Астана)

2 место – Айжан Бутимбаева / Фёдор Старыгин (Караганда)

3 место – Бауыржан Кулунов / Сая Абашова (Кызылорда)

Общекомандный зачет:

1 место – Карагандинская область

2 место – Актюбинская область

3 место – Город Астана

Ранее сборная Казахстана по теннису на колясках сыграла в азиатской квалификации к чемпионату мира.