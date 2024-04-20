Где смотреть "Реал" – "Барселона": онлайн-трансляция в прямом эфире

В третий раз в нынешнем сезоне поклонники футбола смогут насладиться "Эль-Класико" – противостоянием мадридского "Реала" и "Барселоны". FONBET, в отличие от казахстанских телеканалов, будет вести прямую трансляцию матча.

Игра начнется в ночь с воскресенья на понедельник, 22 апреля, в 00:00. Посмотреть ее бесплатно, как и все матчи Ла Лиги, можно, зарегистрировавшись по ссылке и пополнив счет. Трансляция начнется со стартовым свистком в разделе Live, а на первое пополнение счета букмекер с лучшей VIP-программой в Казахстане даст бонус до 200 000 тенге!

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Беспроигрышная серия "Реала" во всех турнирах в основное время составляет уже 38 матчей. В последний раз мадридцы проигрывали 24 сентября 2023 года в чемпионате страны "Атлетико" (1:3). Единственной пока осечкой "Реала" в нынешнем сезоне стал невыход в четвертьфинал Кубка Испании после проигрыша тому же "Атлетико" в дополнительное время. В чемпионате страны "сливочные" уверенно лидируют, опережая "Барселону" на восемь очков, зимой завоевали Суперкубок страны и продолжают выступление в Лиге чемпионов.

Соперники по-разному выступили на этой неделе в четвертьфинале самого престижного еврокубкового турнира. "Барселона" в ответном матче на своем поле сенсационно проиграла с разгромным счетом французскому ПСЖ – 1:4 – и выбыла из турнира. "Реал" же одолел в серии пенальти в гостях английский "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал, где встретится с немецкой "Баварией". Эксперты FONBET оценивают победу "Реала" над "Барселоной" коэффициентом 1.83.

"Барселона" уже на протяжении трех матчей не может победить "Реал". Два из них завершились разгромом – 0:4 – в полуфинале Кубка Испании прошлого сезона и 1:4 в финале Суперкубка Испании нынешнего года. Тогда "Реал" одержал победу благодаря хет-трику Винисиуса Жуниора и в 15-й раз завоевал почетный трофей. "Барселона" подходит к этой игре с победной серией из четырех матчей в чемпионате и готова дать бой принципиальному сопернику. Шансы каталонцев на победу оцениваются в FONBET коэффициентом 3.95.

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