"Реал" – "Барселона": смотреть онлайн, прямая трансляция Суперкубка Испании

В финале Суперкубка Испании состоится самое громкое противостояние в мировом футболе – мадридский "Реал" сыграет с "Барселоной"! Телеканалы в Казахстане не покажут игру, но ее прямую трансляцию для своих клиентов бесплатно проведет FONBET.

Прямая трансляция "Реал" Мадрид – "Барселона" 15 января в Казахстане

"Класико" в Саудовской Аравии начнется в ночь с воскресенья на понедельник по астанинскому времени – 15 января в 01:00. Тогда же на сайте и в приложении FONBET стартует прямая трансляция игры – для бесплатного просмотра зарегистрируйтесь по этой ссылке.

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"Реал" Мадрид

Даже травмы игроков основы неспособны остановить команду Анчелотти, которая проиграла в сезоне лишь раз. В полуфинале Суперкубка "Реал" взял реванш у "Атлетико" за то поражение, хоть и был близок к вылету, проигрывая к 85-й минуте 2:3. Но гол Карвахаля перевел игру в дополнительное время, а дальше Хоселу и Браим сделали счет 5:3.

К "класико" "Реал" подходит без поражений и лишь с тремя ничьими в последних 20 матчах, а также шестью победами подряд. Естественно, мадридцы – фавориты с коэффициентом 2.30 в линии FONBET.

"Барселона"

Каталонцы в полуфинале переиграли "Осасуну" 2:0 – и это первая их победа с разницей более чем в один мяч с сентября! Хотя и тут все было непросто: второй гол Ямаль забил лишь на 93-й минуте. В новом году "Барса" выиграла все три матча, но в декабре проиграла "Жироне" и "Антверпену", не справилась с "Валенсией" (1:1). Так что коэффициент на ее победу в основное время высок – 3.00.

"Реал" Мадрид – "Барселона": личные встречи

В конце октября "Реал" провалил первый тайм на "Камп Ноу", но в итоге вернулся так, как умеет только он, и победил 2:1 благодаря дублю Беллингема. Хотя с момента назначения Хави у команд равенство – по 4 победы в официальных матчах. Год назад "Барса" без проблем победила в финале Суперкубка 3:1, а весной выиграла в чемпионате 2:1 и уступила в национальном Кубке (1:4 по сумме двух встреч).

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