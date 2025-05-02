Спасателей из других регионов, помогавших в борьбе с паводком, торжественно проводили в СКО

2 мая 2025 года жители СКО с особой благодарностью проводили подразделения МЧС из других регионов, которые прибыли на помощь в сложный паводковый период, сообщает Zakon.kz.

На церемонии принял участие глава МЧС Чингиз Аринов, аким СКО Гауез Нурмухамбетов, руководители правоохранительных органов, военных подразделений и общественность.

В городе Петропавловске состоялись торжественные проводы более 800 спасателей, принимавших участие в противопаводковых мероприятиях. Большую помощь в минимизации последствий паводка оказали объединенные силы МЧС РК: подразделения департаментов по ЧС Костанайской, Акмолинской областей и города Астаны, военнослужащие, а также курсанты Академии гражданской защиты.

Глава государства всегда подчеркивает, что важные решения должны приниматься своевременно. Спасатели работали в круглосуточном режиме, активно взаимодействуя с местными исполнительными органами, полицией и волонтерами. Их труд высоко оценен на уровне республики.

Фото: акимат СКО

"Я лично видел, как вы упорно трудились в таких непростых условиях. Это настоящий образец мужества и патриотизма, ведь самое главное – это любовь к своей Родине. Вы честно выполнили свой долг перед народом", – отметил министр по ЧС РК Чингис Аринов.

За время своей работы спасатели обеспечивали контроль паводковой ситуации, оказывали помощь жителям сел Тепличное, Барневка, Соколовка, Большая Малышка, Долматово и других.

Благодаря общим усилиям удавалось оперативно реагировать на вызовы, укреплять дамбы, проводить эвакуационные мероприятия и предотвращать подтопления. Аким области Гауез Нурмухамбетов выразил благодарность спасателям за самоотверженный труд и важный вклад в борьбу с о стихией.

Фото: акимат СКО

"Сегодня особенный день, когда мы с благодарностью провожаем тех, кто, не щадя себя, встал на защиту наших домов и семей. Подразделения МЧС из других регионов прибыли к нам в трудный час. Вы были с нами рядом, вы первыми пришли туда, где было тяжелее всего. Вы стояли по колено в холодной воде, укрепляли дамбы, несмотря на штормовой ветер и высокие волны. Вы не думали о себе, вы думали о людях, спасали деревни и районы. Каждый ваш поступок – пример стойкости, отваги и мужества", – подчеркнул глава региона.

Фото: акимат СКО

На торжественные проводы пришли и жители населенных пунктов, оказавшихся в зоне высокого риска в период паводка. Они лично поблагодарили спасателей за помощь.

"Благодаря спасателям, солдатам, неравнодушным людям, все это осталось позади. Наши села спасены. Мы очень рады. Большое им спасибо", – сказал житель села Тепличное Кызылжарского района Даир Ахметов.

Фото: акимат СКО

Многие из этих подразделений оказывали помощь и в прошлом году. Министр по ЧС РК Чингис Аринов наградил спасателей почетными государственными медалями "Ерлігі үшін". Аким СКО Гауез Нурмухамбетов вручил гостям из других регионов благодарственные письма. Прибывшие на помощь показали высокий профессионализм и готовность к активным действиям в критических ситуациях.

Ранее в Северном Казахстане подготовили пункты эвакуации на случай ухудшения паводковой ситуации.