На севере Казахстана проводили спасателей из трех регионов, которые помогали при паводках
Фото: скриншот видео
На севере Казахстана прошли торжественные проводы спасателей, которые прибыли в регион для ликвидации последствий паводков, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, сотрудники ДЧС города Астаны, Туркестанской и Костанайской областей, а также специалисты Казселезащиты и Центра медицины катастроф участвовали в заблаговременной эвакуации граждан, аварийно- и поисково-спасательных работах.
"От имени руководства МЧС спасателей поблагодарил председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК полковник Рамиль Камалов. Самоотверженный труд сотрудников МЧС отметил и аким области Гауез Нурмухамбетов", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Уральске убирают дамбу и насыпи грунта, так как угроза паводков миновала.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript