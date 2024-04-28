На севере Казахстана проводили спасателей из трех регионов, которые помогали при паводках

На севере Казахстана прошли торжественные проводы спасателей, которые прибыли в регион для ликвидации последствий паводков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, сотрудники ДЧС города Астаны, Туркестанской и Костанайской областей, а также специалисты Казселезащиты и Центра медицины катастроф участвовали в заблаговременной эвакуации граждан, аварийно- и поисково-спасательных работах.





"От имени руководства МЧС спасателей поблагодарил председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК полковник Рамиль Камалов. Самоотверженный труд сотрудников МЧС отметил и аким области Гауез Нурмухамбетов", – говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что в Уральске убирают дамбу и насыпи грунта, так как угроза паводков миновала.