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На севере Казахстана проводили спасателей из трех регионов, которые помогали при паводках

спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 18:07 Фото: скриншот видео
На севере Казахстана прошли торжественные проводы спасателей, которые прибыли в регион для ликвидации последствий паводков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, сотрудники ДЧС города Астаны, Туркестанской и Костанайской областей, а также специалисты Казселезащиты и Центра медицины катастроф участвовали в заблаговременной эвакуации граждан, аварийно- и поисково-спасательных работах.


"От имени руководства МЧС спасателей поблагодарил председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК полковник Рамиль Камалов. Самоотверженный труд сотрудников МЧС отметил и аким области Гауез Нурмухамбетов", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что в Уральске убирают дамбу и насыпи грунта, так как угроза паводков миновала.

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