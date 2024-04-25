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Завершились полевые учения курсантов военного вуза

Завершились полевые учения курсантов военного вуза, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 13:42 Фото: ВИИРЭС
На полигоне "Сарышаган" завершились учебно-полевые выходы курсантов 4 и 5 курсов Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

Эти мероприятия представляли собой живые учебно-боевые действия, приближенные к реальным боевым условиям, где курсанты смогли воплотить свои теоретические знания в практическое применение.

Основной целью учений было не только повышение уровня боевой готовности будущих офицеров, но и совершенствование методик обучения и воспитания. Учения были разбиты на четыре этапа, на каждом из которых курсанты отрабатывали свои обязанности в соответствии с их курсом обучения.

Завершились полевые учения курсантов военного вуза, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 13:42

Фото: ВИИРЭС

Курсанты 5-го курса занимали руководящие должности, такие как командиры батальонов и начальники штабов, в то время как курсанты 4-го курса исполняли роли операторов и членов экипажей.

Завершились полевые учения курсантов военного вуза, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 13:42

Фото: ВИИРЭС

Одной из основных идей полевого выхода была практическая подготовка выпускного курса к государственным экзаменам, а для курсантов 4 курса – получение практических навыков при работе на технике и вооружении.

"Помимо обучения курсантов, данное учение позволяет проверить и улучшить методики обучения. Профессорско-преподавательский состав имеет возможность оценить эффективность своих методов и вносить коррективы для дальнейшего улучшения учебного процесса", – поделился начальник вуза полковник Кайрат Даутов.

Он также отметил, что анализ результатов учений поможет выявить сильные и слабые стороны текущей системы обучения, что в будущем позволит разработать и внедрить новые методики и подходы к обучению, повышая эффективность подготовки будущих офицеров к службе.

Завершились полевые учения курсантов военного вуза, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 13:42

Фото: ВИИРЭС

Также в ходе учений были апробированы научно-исследовательские работы курсантов и преподавателей на практике. Это позволило применить актуальные научные разработки в условиях реальных боевых ситуаций и проверить их эффективность.

Завершились полевые учения курсантов военного вуза, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 13:42

Фото: ВИИРЭС

Стоит отметить, что учебно-полевые выходы являются неотъемлемой частью образования в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи. Они не только готовят будущих офицеров к службе в реальных условиях, но и способствуют постоянному улучшению качества образования и подготовки кадров для Вооруженных сил.

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