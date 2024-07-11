В Астане и Таразе орудовала группа воров-гастролеров

Фото: Zakon.kz

Полицейские Астаны и Жамбылской области задержали преступную группу воров-гастролеров, которая похищала деньги из офисов коммерческих организаций. Детали спецоперации озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

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