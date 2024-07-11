В Астане и Таразе орудовала группа воров-гастролеров
Фото: Zakon.kz
Полицейские Астаны и Жамбылской области задержали преступную группу воров-гастролеров, которая похищала деньги из офисов коммерческих организаций. Детали спецоперации озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, злоумышленники тщательно готовились к каждому преступлению, действовали, невзирая на камеры видеонаблюдения и другие технические средства охраны.
"В настоящее время следствием установлена причастность задержанных к грабежу в Астане и трем кражам из офисов в Таразе".Пресс-служба МВД РК
Также сказано, что трое подозреваемых из Атырауской, Алматинской и Туркестанской областей ранее судимы за совершение имущественных преступлений.
Общий причиненный ущерб составляет свыше 13 млн тенге.
"Подозреваемые арестованы, расследование продолжается", – заключили в пресс-службе.
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