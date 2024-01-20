Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Вора-гастролера задержали в Карагандe

наручники Фото: Zakon.kz
Вора-гастролера, находившегося в межгосударственном розыске, задержала полиция в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

19 января в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Караганды с привлечением СОБР на съемной квартире задержали 33-летнего мужчину, находившегося в межгосударственном розыске.


"Он подозревается в ряде краж, совершенных в Астане, Алматы и Караганде", – сообщили в полиции.

Подозреваемый дал признательные показания по трем кражам в Караганде. Задержанный водворен в ИВС.

Ранее в Кызылорде при совершении очередной квартирной кражи задержали серийного вора-домушника.

Читайте также

хоккейная площадка для детей в Актобе
Актюбинец собственноручно построил хоккейную площадку для детей
Заказывал как игрушки: казахстанца осудили на 10,5 лет за контрабанду наркотиков из США
заснеженная дорога
В трех областях Казахстана ввели ограничение на трассах
Мухит Турсынали
Караганда Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
город засыплет снегом
Погода в Алматы на 7 дней: в выходные город засыплет снегом, но с началом недели ожидается потепление
Сбылась мечта: как Димаш Кудайберген спел с легендарным Пласидо Доминго
Bravo, bravisimo: как Димаш Кудайберген спел с легендарным Пласидо Доминго
Ерке Есмахан улетела за границу
Ерке Есмахан улетела за границу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: