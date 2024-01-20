Вора-гастролера задержали в Карагандe
Фото: Zakon.kz
Вора-гастролера, находившегося в межгосударственном розыске, задержала полиция в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.
19 января в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Караганды с привлечением СОБР на съемной квартире задержали 33-летнего мужчину, находившегося в межгосударственном розыске.
"Он подозревается в ряде краж, совершенных в Астане, Алматы и Караганде", – сообщили в полиции.
Подозреваемый дал признательные показания по трем кражам в Караганде. Задержанный водворен в ИВС.
Ранее в Кызылорде при совершении очередной квартирной кражи задержали серийного вора-домушника.
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