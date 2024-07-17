Казахстанская масложировая продукция завоевывает внешние рынки

В ходе Форума экспортеров несырьевых товаров и услуг состоялось награждение 12 лучших экспортеров переработанной продукции, в число которых вошли 5 отечественных маслозаводов, внесших наибольший вклад в развитие внешней торговли.

Форум прошел 12 июля в Астане под председательством министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева и был посвящен содействию развития экспорта, повышению конкурентоспособности казахстанской продукции и услуг на мировых рынках, сообщили в Национальной ассоциации переработчиков масличных культур (НАПМК).

Награды получили:

ТОО "Qazaq Astyq Group";

ТОО "СЕЙ-НАР";

ТОО "Логос Грейн" (маслозавод ТОО "Бота-2015");

АО "Шымкентмай";

ТОО "Масло-Дел".

По словам председателя Правления НАПМК Ядыкара Ибрагимова, награжденные предприятия в 2023 году реализовали в экспортном направлении более 520 тысяч тонн масложировой продукции, что составило 60% от всего казахстанского экспорта в данном сегменте. Причем два крупных экспортера – ТОО "Qazaq Astyq Group" и ТОО "СЕЙ-НАР" – вырученные средства направили на развитие глубокой переработки и запускают в 2025 году производство рафинированного фасованного масла, в строительство которых вложено более 18 млрд тенге.

По итогу 2023 года общий экспорт казахстанской масложировой продукции увеличился на 48% по сравнению с 2022 годом и составил 869 тысяч тонн.

В НАПМК рассказали, что в настоящее время основными рынками сбыта казахстанской масложировой продукции являются рынок Китая, Средней Азии и Европы. В прошлом году Казахстан экспортировал в Китай растительных масел и шрота/жмыха на сумму $177 млн. За 5 месяцев текущего года экспортирована масложировая продукция в Поднебесную на сумму, превышающую $90 млн (рост +29% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года), и до конца 2024 года планируется получить валютную выручку более $200 млн.

На втором месте по закупкам казахстанских растительных масел и шрота/жмыха – Узбекистан с показателем $164 млн (доля 32%), на третьем – Таджикистан ($82 млн, 16%). В НАПМК также отметили, что осваиваются и другие рынки сбыта, в том числе и рынок Европы ($47 млн, 9%), так, в 2023 году были осуществлены основные поставки в Латвию, Швецию, Италию, Данию и Германию.

"К примеру, согласно данным Еврокомиссии, по итогам 8 месяцев (с июля 2023 по февраль 2024 год) Казахстан вошел в топ-5 экспортеров подсолнечного шрота в страны ЕС. Если говорить о традиционных рынках, то в Таджикистане в 2022 и 2023 годах доля Казахстана в поставках растительных масел выросла до 70% и 72%, соответственно, при том, что еще в 2017 году ситуация была обратно противоположной, доля РК составляла 15%, а РФ – 73%. Также за прошлый год вырос объем поставок масложировой продукции и на рынки Узбекистана (+42%) и Афганистана (+34%)", – отметили в НАПМК.

По словам представителей НАПМК, государство всячески оказывает поддержку в вопросе продвижения экспорта переработанной продукции. В частности, в марте текущего года поднимался вопрос о включении десяти маслозаводов в реестр Главного Таможенного Управления КНР (ГТУ КНР) для экспорта шрота и жмыха. В результате совместных усилий НАПМК, МТИ РК и МСХ РК сегодня уже 24 маслозавода включены в реестр ГТУ КНР, что позволяет им экспортировать данную продукцию.

"Теперь мы можем продавать шрот и жмых по более высоким ценам, так как китайский рынок предлагает цены дороже на 20-30 долларов за тонну, чем рынок Средней Азии. Это увеличивает валютную выручку и экспортный потенциал отечественных масложировых продуктов, так как Китай ежегодно импортирует более 18 млн тонн растительных масел и шрота/жмыха", – отметил председатель Правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур.

Текущий год для маслозаводов выдается не менее результативным. За 5 месяцев 2024 года переработчики экспортировали 456 тысяч тонн продукции, что на 39% больше показателя аналогичного периода прошлого года. По информации Ядыкара Ибрагимова, экспорт масложировой продукции в текущем году планируется на уровне 1 млн тонн, что будет рекордным показателем за всю историю республики. Этому способствует, в том числе, работа, совместно проведенная с АО "НК КТЖ" над устранением логистических проблем в направлении Китая.

"Проблема заключалась в том, что посреднические компании подавали заявки без наличия реальных контрактов и отсутствия объемов поставок растительных масел и тем самым занимали доступные слоты, при этом отгрузки не осуществляли. Также не было равномерного распределения и отгрузки цистерн в течение месяца, в итоге они скапливались на погранпереходе. Сейчас ситуация поменялась и планы согласовываются только с реальными поставщиками, у которых имеются объемы и подписанные контракты. Причем весь экспортный объем масла распределен равномерно по декадам месяца, чтобы не было заторов на границе. На текущий момент пилотный проект показывает свою эффективность так как выполнение планов с февраля по май составило 96%, в 2023 году показатель составлял 36%", – рассказал о достигнутых успехах в логистике Ядыкар Ибрагимов.

По оценке НАПМК общая валютная выручка казахстанской масложировой продукции в 2028 году достигнет показателя $1 млрд. Фактический показатель за 2023 год составил $512 млн.

Благодаря поддержке правительства Республики Казахстан, направленной на развитие агропромышленного комплекса, за последние два года (2022-2023 гг.) казахстанским перерабатывающим предприятиям удалось более чем в два раза увеличить производство подсолнечного масла и выполнить задачу, поставленную главой государства по увеличению несырьевого экспорта в два раза к 2025 году, которая была достигнута уже в 2022 году.

В ходе форума представителями НАПМК был поднят вопрос и озвучено предложение, которое позволит значительно увеличить экспорт масложировой продукции, а именно маслоделы предлагают устранить барьер с экспортом ГМО рапсового масла в Китай. Проблема в том, что Главное таможенное управление КНР периодически блокирует ввоз партий рапсового масла под предлогом обнаружения в нем линий ГМО. Данная ситуация происходит несмотря на то, что Китай является крупнейшим импортером ГМ-растениеводческой продукции из Бразилии, США, Аргентины, Канады и других стран, где разрешена культивация ГМ-растений. Этот барьер негативно влияет на торговлю рапсовым маслом, а также служит причиной сдерживания развития переработки семян рапса в Казахстане, освоения экспортного потенциала, и, как следствие отражается на заинтересованности аграриев в выращивании данной культуры.

Фото: НАПМК

В НАПМК подчеркнули, что вопрос отражен в Комплексном плане мероприятий по развитию переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности на 2024-2028 годы, разработанном МСХ РК, где срок исполнения инициативы установлен на 2024-2025 годы. В свою очередь НАПМК предложено ускоренно решить задачу, что позволит беспрепятственно экспортировать рапсовое масло из Казахстана в КНР, произведенное как из отечественного рапса, не содержащего ГМО, так и из импортированных ГМ-семян рапса, отвечающих требованиям пищевой безопасности Китая.

Таким образом, принимаемая мера откроет возможности по реализации экспортного потенциала и имеющуюся перспективу выступить в роли хаба, импортируя и перерабатывая российский рапс с дальнейшим экспортом готовой продукции в КНР, что в свою очередь положительно скажется на экономике страны и развитии масложировой отрасли Казахстана.

"Отечественная масложировая продукция пользуется большим спросом на внешних рынках, поскольку зарекомендовала себя как высококачественный продукт. Учитывая выгодное географическое положение нашей страны, логистические возможности, сырьевую базу, для развития которой ежегодно увеличивается субсидирование и расширяются посевные площади, а также потенциал ближайших рынков сбыта, мы и дальше намерены развиваться в данном направлении", – считает Ядыкар Ибрагимов.

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