Как избежать подделок: требуйте чеки и декларации

Общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") постоянно ведется планомерная работа по защите прав потребителей.

Очень важно, подчеркивают эксперты, чтобы каждый покупатель обращал особое внимание на качество и безопасность приобретаемых продуктов.

Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан приобрел в нескольких продовольственных магазинах Павлодара следующие продукты:

Образец №1: крем на растительных маслах De Oil со вкусом лайма и маслом авокадо, производитель ООО "Евдаково", Россия.

Фото: Жанна Биятан

Образец №2: рис для плова "Агро Мастер", производитель ООО "ТМ Агромастер", Россия.

Фото: Жанна Биятан

Образец №3: хлопья овсяные "Алтайские", производитель ООО "Квантсервер", Россия.

Фото: Жанна Биятан

Образец №4: пресервы из разделанной рыбы, куски сельди тихоокеанской в пряно-солевой заливке специального посола, производитель ООО "Викинг", Россия.

Фото: Жанна Биятан

Купленные продукты, по словам эксперта, были сданы в санитарно-гигиеническую лабораторию РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Павлодарской области для проведения комплексных исследований на соответствие техническим регламентам Таможенного союза.

Все образцы соответствуют требованиям ТР ТС, кроме образца №1: вегамасла De Oil, производитель ООО "Евдаково", Россия.

Согласно протоколам исследований, крем на растительных маслах De Oil по микробиологическим и химическим показателям соответствуют требованиям:

Технического регламента на масложировую продукцию ТР ТС 024/2011; Технического регламента по безопасности пищевой продукции ТР ТС 021/2011.

Пресервы из разделенной рыбы. Сельдь тихоокеанская:

Технического регламента по безопасности пищевой продукции ТР ТС 021/2011; Технического регламента по безопасности рыбы и рыбной продукции ТР ЕАЭС 040/2016.

Протоколом №РО-24-03468/237 от 17 июля 2024 года установлено, что на креме на растительных маслах De Oil отсутствует информация на государственном языке (Предусмотренная пунктом 1 части 4.1 настоящей статьи и нанесенная в виде надписей маркировка упакованной пищевой продукции должна быть на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства – члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) – члена(ов) Таможенного союза).

В Казахстане использование казахского и русского языков в маркировке товаров зарубежного производства является не только требованием закона, но и важным элементом обеспечения доступности и информированности для всех граждан страны. Двуязычие в маркировке помогает как носителям казахского, так и русского языка легко ориентироваться в составе и характеристиках продукта. Это важно не только с точки зрения соблюдения национальных стандартов, но и с точки зрения здоровья и безопасности потребителей.

Продавцам нужно помнить, что отсутствие данных на казахском языке в продуктах затрудняет покупку качественной и безопасной продукции лицам, не знающим русского языка.

"Наша цель не бороться с продуктами с маркировкой на иностранном языке, а обеспечить наших граждан, в том числе знающих только государственный язык, безопасной и соответствующей продукцией. Большинство граждан, особенно молодое поколение, граждане – переселенцы на историческую землю, а также многие туристы, проживающие в Казахстане, используют только государственный язык". Правозащитник Жанна Биятан

Советы продавцам

Перед реализацией товаров для потребителей быть ответственными по отношению к ним, провести предпродажный контроль, снять с полок те продукты, которые не соответствуют требованиям законодательства Казахстана.

Советы потребителям

Обязательно требуйте у продавцов фискальные чеки и декларации о соответствии.

Добросовестный продавец знает, что такое декларация, и может предъявить потребителю либо показать с реестра зарегистрированных деклараций.

Сертификаты и декларации о соответствии можно самостоятельно проверить на сайте Евразийской экономической комиссии – Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, а также в казахстанском реестре, объясняет Жанна Урметхановна.

Также следует избегать приобретения продуктов питания у частных лиц (придорожная торговля, торговля с лотков у магазинов и т. п.), не имеющих соответствующих документов, подтверждающих качество и безопасность товара, так как качество и безопасность такой продукции не могут быть гарантированы.

"Мы в свою очередь всегда стараемся действовать в интересах обеих сторон: как потребителей, так и предпринимателей. Корректная и прозрачная маркировка продукции помогает избежать недоразумений и укрепить доверие между производителями и покупателями. При этом забота о соблюдении стандартов становится важной частью успешного бизнеса. Информирование – это первый шаг к защите здоровья потребителей. Знание о составе и свойствах товаров позволяет покупателям принимать взвешенные решения. Мы всегда рады предоставить бизнесу рекомендации по улучшению процессов маркировки и соответствия стандартам, что в конечном итоге делает рынок более безопасным и надежным для всех", – говорит Биятан в завершении.

Отметим, что при возникновении вопросов по данному факту вы можете обратиться по ссылке в Instagram OZPP.KZ, либо по телефону + 7 705 422 27 39.