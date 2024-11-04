Как избежать подделок: требуйте чеки и декларации
Очень важно, подчеркивают эксперты, чтобы каждый покупатель обращал особое внимание на качество и безопасность приобретаемых продуктов.
Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан приобрел в нескольких продовольственных магазинах Павлодара следующие продукты:
Образец №1: крем на растительных маслах De Oil со вкусом лайма и маслом авокадо, производитель ООО "Евдаково", Россия.
Фото: Жанна Биятан
Образец №2: рис для плова "Агро Мастер", производитель ООО "ТМ Агромастер", Россия.
Фото: Жанна Биятан
Образец №3: хлопья овсяные "Алтайские", производитель ООО "Квантсервер", Россия.
Фото: Жанна Биятан
Образец №4: пресервы из разделанной рыбы, куски сельди тихоокеанской в пряно-солевой заливке специального посола, производитель ООО "Викинг", Россия.
Фото: Жанна Биятан
Купленные продукты, по словам эксперта, были сданы в санитарно-гигиеническую лабораторию РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Павлодарской области для проведения комплексных исследований на соответствие техническим регламентам Таможенного союза.
Все образцы соответствуют требованиям ТР ТС, кроме образца №1: вегамасла De Oil, производитель ООО "Евдаково", Россия.
Согласно протоколам исследований, крем на растительных маслах De Oil по микробиологическим и химическим показателям соответствуют требованиям:
- Технического регламента на масложировую продукцию ТР ТС 024/2011;
- Технического регламента по безопасности пищевой продукции ТР ТС 021/2011.
Пресервы из разделенной рыбы. Сельдь тихоокеанская:
- Технического регламента по безопасности пищевой продукции ТР ТС 021/2011;
- Технического регламента по безопасности рыбы и рыбной продукции ТР ЕАЭС 040/2016.
Протоколом №РО-24-03468/237 от 17 июля 2024 года установлено, что на креме на растительных маслах De Oil отсутствует информация на государственном языке (Предусмотренная пунктом 1 части 4.1 настоящей статьи и нанесенная в виде надписей маркировка упакованной пищевой продукции должна быть на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства – члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) – члена(ов) Таможенного союза).
В Казахстане использование казахского и русского языков в маркировке товаров зарубежного производства является не только требованием закона, но и важным элементом обеспечения доступности и информированности для всех граждан страны. Двуязычие в маркировке помогает как носителям казахского, так и русского языка легко ориентироваться в составе и характеристиках продукта. Это важно не только с точки зрения соблюдения национальных стандартов, но и с точки зрения здоровья и безопасности потребителей.
Продавцам нужно помнить, что отсутствие данных на казахском языке в продуктах затрудняет покупку качественной и безопасной продукции лицам, не знающим русского языка.
"Наша цель не бороться с продуктами с маркировкой на иностранном языке, а обеспечить наших граждан, в том числе знающих только государственный язык, безопасной и соответствующей продукцией. Большинство граждан, особенно молодое поколение, граждане – переселенцы на историческую землю, а также многие туристы, проживающие в Казахстане, используют только государственный язык".Правозащитник Жанна Биятан
Советы продавцам
Перед реализацией товаров для потребителей быть ответственными по отношению к ним, провести предпродажный контроль, снять с полок те продукты, которые не соответствуют требованиям законодательства Казахстана.
Советы потребителям
- Обязательно требуйте у продавцов фискальные чеки и декларации о соответствии.
- Добросовестный продавец знает, что такое декларация, и может предъявить потребителю либо показать с реестра зарегистрированных деклараций.
- Сертификаты и декларации о соответствии можно самостоятельно проверить на сайте Евразийской экономической комиссии – Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, а также в казахстанском реестре, объясняет Жанна Урметхановна.
- Также следует избегать приобретения продуктов питания у частных лиц (придорожная торговля, торговля с лотков у магазинов и т. п.), не имеющих соответствующих документов, подтверждающих качество и безопасность товара, так как качество и безопасность такой продукции не могут быть гарантированы.
"Мы в свою очередь всегда стараемся действовать в интересах обеих сторон: как потребителей, так и предпринимателей. Корректная и прозрачная маркировка продукции помогает избежать недоразумений и укрепить доверие между производителями и покупателями. При этом забота о соблюдении стандартов становится важной частью успешного бизнеса. Информирование – это первый шаг к защите здоровья потребителей. Знание о составе и свойствах товаров позволяет покупателям принимать взвешенные решения. Мы всегда рады предоставить бизнесу рекомендации по улучшению процессов маркировки и соответствия стандартам, что в конечном итоге делает рынок более безопасным и надежным для всех", – говорит Биятан в завершении.
Отметим, что при возникновении вопросов по данному факту вы можете обратиться по ссылке в Instagram OZPP.KZ, либо по телефону + 7 705 422 27 39.