Маркировка пищевой продукции – залог безопасности покупателей, считают эксперты
Эксперты поясняют, что надписи на маркировке должны быть нанесены читабельным шрифтом и быть контрастными фону этикетки. Они должны содержать точные сведения о составе продукции, дате ее изготовления, сроке годности, условиях хранения и так далее.
"Эти требования нужны для того, чтобы потребители могли легко и быстро понять, что именно они покупают и употребляют", – говорят специалисты.
Почему важна понятная и достоверная маркировка?
Потребители имеют право знать, что они приобретают. Понятная и четко изложенная информация помогает сделать осознанный выбор, особенно если речь идет о продуктах питания. Поэтому наличие всех необходимых данных на упаковке позволяет избежать употребления просроченной или небезопасной продукции, что особенно важно для людей с пищевыми аллергиями, хроническими заболеваниями или особенными диетическими потребностями.
"Например, указание наличия аллергенов или генно-модифицированных организмов (ГМО) на упаковке позволяет потребителям принять обоснованное решение о покупке", – подчеркивают эксперты.
В рамках реализации соцпроекта представители общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" методом тайного покупателя приобрели на одном из магазинов ВКО сухие сливки "Beta Caffito" для кофе и чая, объемом 250 гр.
Фото: Жанна Биятан
Продукт сдали для комплексного исследования в отделение гигиены питания аккредитованной санитарно-гигиенической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава по ВКО.
При проведении исследований на соответствие технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая безопасность в части ее маркировки" выявлены следующие нарушения:
- не указан номер партии пищевой продукции;
- маркировка не соответствует критериям легкочитаемости, то есть надписи, знаки, символы невозможно читать, они не контрастны фону, на который нанесена маркировка;
- отсутствует единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ТС;
- информация на государственном языке указана не полностью.
"Если маркировка выполнена нечетко или на иностранном языке или без перевода на государственный язык, это может ввести в заблуждение потребителей и привести к нежелательным последствиям для их здоровья. Недостаточная контрастность шрифта и фона или использование слишком мелкого шрифта могут сделать важную информацию недоступной для прочтения, что также является нарушением прав потребителей", – объясняет эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан.
Она добавила, что несоблюдение требований к маркировке может привести к серьезным последствиям. Потребители могут не заметить, что продукт просрочен, что может вызвать отравление или другие проблемы со здоровьем.
"Отсутствие точной информации о составе продукта может стать причиной аллергических реакций, если человек не знал о наличии в составе потенциальных аллергенов. Также, неполная или недостоверная информация о товаре может привести к тому, что потребитель приобретет продукт, не соответствующий его ожиданиям или потребностям", – говороит Биятан.
Ответственность продавцов и производителей
Законодательство Республики Казахстан строго регулирует вопросы маркировки продуктов. Продавцы и производители, нарушающие эти требования, несут ответственность перед законом. За отсутствие необходимой информации или её несоответствие законодательным требованиям предусмотрены штрафы и другие административные меры.
Штрафы варьируются в зависимости от масштаба нарушения и могут быть наложены как на физические лица, так и на юридические организации, занимающиеся производством и продажей продукции.
Кроме штрафов, возможны и более серьезные санкции, такие как изъятие продукции из оборота или даже закрытие бизнеса. Это особенно актуально, если нарушение связано с потенциальной угрозой здоровью потребителей.
В заключении эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан, добавила:
"В современном обществе маркировка пищевой продукции – это не просто формальность, а важнейший элемент защиты прав потребителей. Каждый покупатель должен иметь возможность легко получить всю необходимую информацию о приобретаемом продукте. Четкие, контрастные и достоверные надписи на упаковке – залог безопасности и здоровья потребителей. Продавцы и производители, в свою очередь, обязаны соблюдать все нормы и правила, чтобы обеспечить честное и безопасное потребление продукции".
Для принятия соответствующих мер, предусмотренных действующим законодательством Казахстана, материалы исследований и их результаты будут направлены в компетентные органы.
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
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