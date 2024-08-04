Маркировка пищевой продукции – залог безопасности покупателей, считают эксперты

Маркировка пищевой продукции играет ключевую роль в обеспечении прав потребителей. В Казахстане, как и в других странах, законодательство требует, чтобы информация на упаковке была понятной, легко читаемой и достоверной. О чем еще она может рассказать покупателю – в материале Zakon.kz.

Эксперты поясняют, что надписи на маркировке должны быть нанесены читабельным шрифтом и быть контрастными фону этикетки. Они должны содержать точные сведения о составе продукции, дате ее изготовления, сроке годности, условиях хранения и так далее.

"Эти требования нужны для того, чтобы потребители могли легко и быстро понять, что именно они покупают и употребляют", – говорят специалисты.

Почему важна понятная и достоверная маркировка?

Потребители имеют право знать, что они приобретают. Понятная и четко изложенная информация помогает сделать осознанный выбор, особенно если речь идет о продуктах питания. Поэтому наличие всех необходимых данных на упаковке позволяет избежать употребления просроченной или небезопасной продукции, что особенно важно для людей с пищевыми аллергиями, хроническими заболеваниями или особенными диетическими потребностями.

"Например, указание наличия аллергенов или генно-модифицированных организмов (ГМО) на упаковке позволяет потребителям принять обоснованное решение о покупке", – подчеркивают эксперты.

В рамках реализации соцпроекта представители общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" методом тайного покупателя приобрели на одном из магазинов ВКО сухие сливки "Beta Caffito" для кофе и чая, объемом 250 гр.

Фото: Жанна Биятан

Продукт сдали для комплексного исследования в отделение гигиены питания аккредитованной санитарно-гигиенической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава по ВКО.

При проведении исследований на соответствие технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая безопасность в части ее маркировки" выявлены следующие нарушения:

не указан номер партии пищевой продукции;

маркировка не соответствует критериям легкочитаемости, то есть надписи, знаки, символы невозможно читать, они не контрастны фону, на который нанесена маркировка;

отсутствует единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ТС;

информация на государственном языке указана не полностью.

"Если маркировка выполнена нечетко или на иностранном языке или без перевода на государственный язык, это может ввести в заблуждение потребителей и привести к нежелательным последствиям для их здоровья. Недостаточная контрастность шрифта и фона или использование слишком мелкого шрифта могут сделать важную информацию недоступной для прочтения, что также является нарушением прав потребителей", – объясняет эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан.

Она добавила, что несоблюдение требований к маркировке может привести к серьезным последствиям. Потребители могут не заметить, что продукт просрочен, что может вызвать отравление или другие проблемы со здоровьем.

"Отсутствие точной информации о составе продукта может стать причиной аллергических реакций, если человек не знал о наличии в составе потенциальных аллергенов. Также, неполная или недостоверная информация о товаре может привести к тому, что потребитель приобретет продукт, не соответствующий его ожиданиям или потребностям", – говороит Биятан.

Ответственность продавцов и производителей

Законодательство Республики Казахстан строго регулирует вопросы маркировки продуктов. Продавцы и производители, нарушающие эти требования, несут ответственность перед законом. За отсутствие необходимой информации или её несоответствие законодательным требованиям предусмотрены штрафы и другие административные меры.

Штрафы варьируются в зависимости от масштаба нарушения и могут быть наложены как на физические лица, так и на юридические организации, занимающиеся производством и продажей продукции.

Кроме штрафов, возможны и более серьезные санкции, такие как изъятие продукции из оборота или даже закрытие бизнеса. Это особенно актуально, если нарушение связано с потенциальной угрозой здоровью потребителей.

В заключении эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан, добавила:

"В современном обществе маркировка пищевой продукции – это не просто формальность, а важнейший элемент защиты прав потребителей. Каждый покупатель должен иметь возможность легко получить всю необходимую информацию о приобретаемом продукте. Четкие, контрастные и достоверные надписи на упаковке – залог безопасности и здоровья потребителей. Продавцы и производители, в свою очередь, обязаны соблюдать все нормы и правила, чтобы обеспечить честное и безопасное потребление продукции".

Для принятия соответствующих мер, предусмотренных действующим законодательством Казахстана, материалы исследований и их результаты будут направлены в компетентные органы.