Что делать, если пищевой продукт не соответствует техническим регламентам

Современный рынок продовольственных товаров предлагает широкий ассортимент продукции, который требует внимательного подхода со стороны потребителей. Одним из ключевых элементов безопасности и качества пищевых продуктов является их маркировка, напоминают эксперты ОО "МОО по ЗПП".

Маркировка – источник информации, которая должна быть представлена на государственном и русском языках, доступных для всех граждан Казахстана. Это не просто требование закона, а важная составляющая защиты прав потребителей.

Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" продолжает свою работу по обеспечению прозрачности и безопасности рынка. Так, в июне 2024 года представитель организации методом тайного покупателя приобрел в одном из магазинов Шымкента продукт под названием "желатиновые вермишели из крахмала бобовой муки", широко известный среди потребителей как фунчоза, весом 240 граммов, произведенный в Китае.

Фото: Жанна Биятан

В последние годы азиатская кухня стремительно набирает популярность, завоевывая все больше поклонников благодаря своему уникальному вкусу и разнообразию блюд, в которой используется полезный и легкий продукт, содержащий мало жиров, но обладающий высоким содержанием углеводов – фунчоза. Эта вермишель может быть отличным выбором для тех, кто хочет разнообразить свое меню и сохранить фигуру.

Однако вопрос маркировки выходит за рамки вкусовых предпочтений. Маркировка на казахском языке не просто выполняет функцию информирования. Она является средством защиты потребителей. Например, отсутствие перевода может помешать правильному пониманию состава продукта, его пищевой ценности или условий хранения. В конечном итоге это может привести к нежелательным последствиям, особенно для людей с аллергиями или диетическими ограничениями.

Фото: Жанна Биятан

Далее продукт предстал на суд экспертов аккредитованной лаборатории Южно-Казахстанского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" для анализа на соответствие требованиям безопасности и технических регламентов Таможенного союза.

Несмотря на наличие маркировки и знака ЕАС, подтверждающего соответствие продукции нормам безопасности на территории Евразийского экономического союза, экспертиза выявила серьезное несоответствие. Согласно протоколу исследований № 1/722 от 02 июля 2024 года, на упаковке полностью отсутствовала информация на казахском языке, что также является прямым несоответствием Закону РК "О защите прав потребителей". Важно понимать, что отсутствие такой информации ограничивает права граждан Казахстана и приравнивается к непредоставлению информации вовсе.

Согласно статье 25 Закона, информация о товарах должна быть предоставлена на казахском и русском языках. Нарушение этого требования – не просто бюрократическая формальность, а риск для безопасности и здоровья потребителей. Потребитель должен быть уверен в том, что получает полный и достоверный набор данных о продукте, прежде чем он решит его приобрести.

В случае фунчозы отсутствие перевода на государственный язык не позволяет казахстанцам, не владеющим русским или иностранными языками, ознакомиться с важными характеристиками продукта. Представьте себе ситуацию, когда покупатель не может понять, что продукт содержит ингредиенты, которые могут вызвать аллергическую реакцию, или что его нужно хранить в определенных условиях, чтобы избежать порчи.

"Наша работа направлена на повышение осведомленности потребителей. Мы предоставляем объективные данные о продукции, чтобы защитить права казахстанцев. В условиях многокультурного общества и с учетом законодательных норм, информация на казахском языке – это неотъемлемая часть безопасности. Мы продолжаем сотрудничество с лабораториями для проведения исследований и обеспечения полной информации о товарах". Представитель ОО "МОО по ЗПП" Алия Алибекова

Советы предпринимателям и потребителям

Для предпринимателей важно понимать, что соблюдение требований по маркировке продукции – это не просто обязательство, но и способ поддерживать доверие своих клиентов. Включение информации на казахском языке – это не только юридическая норма, но и уважение к каждому покупателю. Рекомендуется проверять наличие полного комплекта маркировки перед поступлением товара в продажу.

Потребителям также важно быть бдительными при выборе продуктов. Если на упаковке нет информации на казахском языке или отсутствуют обязательные сведения, такие как состав, условия хранения, срок годности, это может быть сигналом о том, что продукция не соответствует требованиям безопасности. В таких случаях лучше воздержаться от покупки или обратиться в органы защиты прав потребителей.

Каждый продукт, представленный на прилавках казахстанских магазинов, должен быть маркирован в соответствии с законами Республики Казахстан. Маркировка – это язык доверия между продавцом и покупателем, и ее отсутствие может стать препятствием для правильного выбора. Помните: ваше здоровье и безопасность – это главное.