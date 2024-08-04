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Маркировать нельзя игнорировать: где поставить запятую

маркировка, сливки, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 17:26 Фото: pixabay
В современном мире потребители стремятся делать осознанные и безопасные покупки, особенно когда речь идет о пищевых продуктах. Одним из таких, часто используемых в ежедневном рационе, являются питьевые сливки, сообщает Zakon.kz.
"Для того, чтобы покупатели могли сделать правильный выбор, крайне важно, чтобы маркировка на таких продуктах была понятной, легкочитаемой и достоверной", – отмечает эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан.

Маркировка на упаковке пищевой продукции играет ключевую роль, так же как и запятая в известной фразе: "казнить нельзя помиловать". Как от постановки знака препинания зависит судьба человека, так и от правильности маркировки зависит безопасность и осведомленность потребителя.

"Необходимость соблюдения точных и понятных стандартов маркировки на рынке государств-членов Евразийского экономического союза, в частности в Казахстане, на двух языках – казахском и русском, – подчеркивает важность соблюдения законов о защите прав потребителей", – уверена эксперт.

В рамках реализации соцпроекта представители общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" методом тайного покупателя приобрели в одном из магазинов ВКО питьевые стерилизованные сливки с массовой долей жира 33%, объемом 500 гр. Изготовитель – ОАО "Молочный мир", Республика Беларусь.

маркировка, сливки, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 17:26

Фото: Жанна Биятан

Продукт сдали для комплексного исследования в бактериологическую лабораторию и отделение гигиены питания аккредитованной санитарно-гигиенической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава по ВКО.

При проведении исследований на соответствие технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая безопасность в части ее маркировки" выявлены следующие нарушения:

  • наименование пищевой продукции на казахском языке указано неправильно;
  • условия хранения на казахском языке не соответствуют условиям хранения на русском языке;
  • наименование и местонахождение производителя на казахском языке указано не полностью;
  • информация на казахском языке указана неполностью.
"Недостаточная или неверная информация на упаковке пищевой продукции, особенно на казахском языке, является серьезным нарушением прав потребителей в Казахстане", – подчеркивают эксперты.

Указанные несоответствия существенно нарушают права потребителей на получение полной и достоверной информации. В Казахстане, где казахский язык является государственным, покупатели имеют законное право получать сведения о продуктах на родном языке. Неправильные или неполные данные могут привести к недопониманию или неверному использованию продукта.

"Например, несоответствие условий хранения на разных языках может стать причиной неправильного хранения продукта, потребитель может случайно испортить его, что чревато не только потерей денег, но и риском для здоровья", – рассказывает Жанна Биятан.

Ошибки в маркировке, подобные изменению смысла фразы из-за неправильно поставленной запятой, могут вводить в заблуждение и оказывать влияние на принятие решений потребителями. Поэтому правильная маркировка – это не просто формальность, а обязательство перед потребителями, обеспечивающее их безопасность и права.

Последствия для предпринимателей

Для предпринимателей, занимающихся реализацией таких продуктов, выявленные нарушения несут не только репутационные риски, но и финансовые и юридические последствия.

Согласно законодательству Казахстана, за несоблюдение требований к маркировке пищевых продуктов предусмотрены штрафы и другие санкции. Нарушение норм может привести к изъятию продукции из оборота и наложению штрафов. Вдобавок потеря доверия потребителей может нанести серьезный ущерб бизнесу и повлиять на его устойчивость на рынке.

Таким образом, правильная и полная маркировка пищевой продукции – это не просто формальное требование, но и важный аспект защиты прав потребителей и обеспечения их безопасности. Предприниматели должны строго соблюдать стандарты маркировки, чтобы избежать негативных последствий и поддерживать доверие со стороны своих клиентов.

Материалы исследований и их результаты направлены в компетентные органы для принятия соответствующих мер, предусмотренных действующим законодательством Казахстана.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

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