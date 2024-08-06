Закон не позволяет Бюро нацстатистики проверить респондентов на наличие физического объема сельхозпродукции

В ходе совещания 2 августа представители Бюро Национальной Статистики и Национальной Ассоциации переработчиков масличных культур обсудили вопрос недостоверности официальных статистических данных по остаткам семян подсолнечника.

Напомним, 24 июля на онлайн-сессии на площадке Нацбюро представители НАПМК сообщили о том, что подсолнечник в Казахстане закончился.





"Согласно мониторингу маслозаводов, на рынке отсутствует предложение по реализации семечки, однако по данным Бюро статистики на 1 июля остатки подсолнечника у респондентов (не учитывая маслозаводы) составляли 255 тысяч тонн. Учитывая данные Бюро можно сделать вывод, что больше четверти от реального валового сбора подсолнечника фермеры заморозили до конца сезона, несмотря на постоянную нехватку в оборотных средствах на весенне-полевые работы, химию, удобрения и т.д., что однозначно противоречит текущей ситуации на рынке. С приписками в статистике мы сталкиваемся не впервые, но как видим ситуация не меняется в лучшую сторону" – сообщили представители ассоциации.

На предыдущем совещании онлайн-сессии НАПМК предложила сделать инвентаризацию физических объемов подсолнечника у ТОП-20 компаний (за исключением маслозаводов), которые отчитались о наибольших остатках семян, с привлечением международных сюрвейерских компаний, тем самым это даст возможность на практике убедиться в приписках и уже дальше работать над системным устранением проблемы. Однако представители БНС на прошедшем в прошлую пятницу совещании сообщили, что им не удастся осуществить проверку на наличие физического объема у респондентов, так как согласно закону о статистике у них нет таких полномочий. Также дополнили в БНС о том, что у них отсутствуют права на проверку даже в рамках сельхозпереписи, которая будет проводиться в 2025 году. Ввиду этого представители БНС не могут провести выезд на места и сделать сверку, а могут только связаться с респондентами по телефону или электронной почте и попросить их письменно подтвердить либо опровергнуть информацию, которую они же как субъект опроса предоставили в органы статистики. И, как показывает практика респонденты всегда письменно подтверждают, что отчитались корректно. Получается замкнутый круг, иными словами статистика ради статистики.

При этом БНС не скрывают что время уже ушло и концов не найти, так как объемы подсолнечника, которые были на 1 июля, респонденты могли реализовать в течение июля. Между тем представители ассоциации и здесь предложили выход из ситуации, респонденту достаточно показать накладные на реализацию (экспорт или внутренний рынок) в течение июля и вычесть этот объем, а так как маслозаводы — это основные покупатели семечки на внутреннем рынке, то проверить достоверность данных не составит труда.

В свою очередь БНС предложило ассоциации, чтобы каждый маслозавод предоставил в органы статистики список из 10 респондентов-фермеров с их письменным согласием на предоставление данных для НАПМК, только в этом случае БНС имеет законное право раскрыть данные по этим же респондентам с указанием их статотчетности на 1 июля. Такое предложение не поможет выявить приписки по остаткам, так как в этом случае согласие дадут только те респонденты, которые сдают правильную отчетность. Поэтому в НАПМК делают заключение о том, что это просто затягивание времени в пользу раздутых данных, а не пути решения. Ведь заведомо понятно, что респонденты, которые завышают свои остатки ввиду различных причин либо неправильную сдают статотчетность, добровольно не предоставят согласие. Если бездействие ответственного органа будет продолжаться до уборки нового урожая, которая начнется через 1,5-2 месяца, тогда концы с концами уже точно будет не найти до июля следующего года.

Прилагает ли Бюро достаточно усилий по улучшению качества статистических данных или все-таки у него нет на это законных рычагов вопрос остается открытым, но одно понятно либо нужно менять законодательство о статистике с предоставлением для БНС возможности проводить сверку данных с выездом на места (хотя бы по сельхозкультурам, которые относятся к социально значимым продовольственным товарам), либо дальше отталкиваться от недостоверных данных и подвергать риску продовольственную безопасность страны, в том числе и дальнейшее развитие АПК.



Партнерский материал

