Отток населения из Казахстана резко снизился – Бюро статистики

В понедельник, 11 августа 2025 года, Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало интересные данные о миграции населения страны. Согласно их заявлению, основной миграционный обмен происходит с государствами СНГ, сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты подсчитали, что в январе-июне 2025 года число прибывших в страну составило 11267 человека. Число выбывших из страны – 3518 человек.

"Сальдо миграции составило 7749 человека", – уточнили аналитики.

Также сказано, что по сравнению с соответствующим периодом 2024 года число прибывших в Казахстан уменьшилось на 21%. Тем временем, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 49,5%.

"Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из этих стран составила 82,2%, доля выбывших в эти страны – 73,9%". Бюро национальной статистики

Примечательно, но численность переезжающих в пределах страны по сравнению с прошлым годом увеличилась на 20,6%.

По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны:

Астана (36821 человек),

Алматы (16934 человек),

Шымкент (10838 человек),

Алматинская область (5500 человек).

1 августа Бюро предоставило новые данные о численности казахстанцев. С ними можно ознакомиться по этой ссылке.