#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Общество

Отток населения из Казахстана резко снизился – Бюро статистики

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 17:41 Фото: freepik
В понедельник, 11 августа 2025 года, Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало интересные данные о миграции населения страны. Согласно их заявлению, основной миграционный обмен происходит с государствами СНГ, сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты подсчитали, что в январе-июне 2025 года число прибывших в страну составило 11267 человека. Число выбывших из страны – 3518 человек.

"Сальдо миграции составило 7749 человека", – уточнили аналитики.

Также сказано, что по сравнению с соответствующим периодом 2024 года число прибывших в Казахстан уменьшилось на 21%. Тем временем, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 49,5%.

"Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из этих стран составила 82,2%, доля выбывших в эти страны – 73,9%".Бюро национальной статистики

Примечательно, но численность переезжающих в пределах страны по сравнению с прошлым годом увеличилась на 20,6%.

По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны:

  • Астана (36821 человек),
  • Алматы (16934 человек),
  • Шымкент (10838 человек),
  • Алматинская область (5500 человек).

1 августа Бюро предоставило новые данные о численности казахстанцев. С ними можно ознакомиться по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанцам напомнили про опасный диагноз, из-за которого их могут лишить водительских прав
Общество
16:53, Сегодня
Казахстанцам напомнили про опасный диагноз, из-за которого их могут лишить водительских прав
В Алматы на две ночи перекроют движение на важной развязке
Общество
15:47, Сегодня
В Алматы на две ночи перекроют движение на важной развязке
В этом году 180-летний юбилей Абая впервые отмечался в формате декады
Общество
15:33, Сегодня
В этом году 180-летний юбилей Абая впервые отмечался в формате декады
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: