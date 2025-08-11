Отток населения из Казахстана резко снизился – Бюро статистики
В понедельник, 11 августа 2025 года, Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало интересные данные о миграции населения страны. Согласно их заявлению, основной миграционный обмен происходит с государствами СНГ, сообщает Zakon.kz.
Так, специалисты подсчитали, что в январе-июне 2025 года число прибывших в страну составило 11267 человека. Число выбывших из страны – 3518 человек.
"Сальдо миграции составило 7749 человека", – уточнили аналитики.
Также сказано, что по сравнению с соответствующим периодом 2024 года число прибывших в Казахстан уменьшилось на 21%. Тем временем, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 49,5%.
"Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из этих стран составила 82,2%, доля выбывших в эти страны – 73,9%".Бюро национальной статистики
Примечательно, но численность переезжающих в пределах страны по сравнению с прошлым годом увеличилась на 20,6%.
По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны:
- Астана (36821 человек),
- Алматы (16934 человек),
- Шымкент (10838 человек),
- Алматинская область (5500 человек).
1 августа Бюро предоставило новые данные о численности казахстанцев. С ними можно ознакомиться по этой ссылке.
