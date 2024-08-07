Эксперты пояснили, чем опасны консервы без маркировки

Эксперт методом тайного покупателя купил в одном из магазинов города Конаев рыбные консервы "Печень минтая" производства "Примрыбснаб", Россия, массой 240 г, сообщает Zakon.kz.

По словам экспертов общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей", отсутствие маркировки товаров на государственном языке становится угрозой для покупателей.

Представитель ОО "МОО по ЗПП" Алия Алибекова напоминает, что в соответствии с Законом РК "О защите прав потребителей объединение имеет право проводить исследования и публиковать информацию о выявленных нарушениях и правах потребителей.

Приобретенные консервы сдали в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (КСЭК МЗ РК) по городу Алматы, где были выявлены нарушения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Фото: Жанна Биятан

Что обнаружили эксперты:

1. Отсутствие маркировки на государственном языке: является нарушением ст. 21 Закона РК "О языках в Республике Казахстана" и п. 3 ст. 25 Закона РК "О защите прав потребителей", которые обязывают производителей и продавцов предоставлять информацию на казахском языке, что является обязательным требованием для товаров зарубежного производства, реализуемых на территории Казахстана.

Согласно п. 7 ст. 25 Закона РК "О защите прав потребителей", информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается не предоставленной, тем более в Казахстане, где казахский язык имеет статус государственного, потребители обладают правом получать информацию о товарах на своем родном языке. Неправильные или неполные данные могут привести к недопониманию или неправильному использованию продукта.

2. Не указаны дата выработки, срок годности и номер партии продукции. Без этой информации невозможно определить, является ли товар свежим и безопасным для употребления.

Номер партии позволяет отслеживать продукцию от производителя до конечного потребителя. В случае выявления дефектов или опасности в продукции невозможность идентификации партии затрудняет изъятие опасных товаров с рынка и может увеличить риск того, что небезопасные продукты останутся в обращении.

"Согласно законодательству Казахстана, потребители имеют право на получение полной информации о товаре, включая дату выработки и срок годности, при чем как на русском, так и на казахском языках. Отсутствие этих данных нарушает права потребителей и может привести к непониманию и (или) неправильному использованию продукции, что является потенциальной угрозой здоровью и безопасности потребителей". Эксперт по защите прав потребителей Алибекова Алия

Законодательные аспекты: ответственность предпринимателей

В соответствии с пп. 12 п. 1 ст. 25 Закона РК "О защите прав потребителей" отсутствие сведений о дате изготовления, сроке годности является нарушением обязанности продавца (изготовителя, исполнителя) по предоставлению информации о товаре и права потребителей на получение информации о товаре, согласно п. 1 ст. 10 Закона. За такие нарушения предприниматели могут быть привлечены к административной ответственности согласно ст. 190 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, предусматривающей штрафы и изъятие продукции из оборота, а в случае повторного нарушения вплоть до приостановления или запрещения деятельности на срок до трех лет.

Отсутствие надлежащей маркировки на продукции может не только ущемить права потребителей, но и создать реальную угрозу для их здоровья и безопасности. Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан указывает, что отсутствие информации на государственном языке, а также сведений о дате выработки и сроке годности может повысить риск пищевых отравлений.

Алия Алибекова, эксперт-правозащитник, отмечает, что такие нарушения в маркировке подрывают доверие к производителям и продавцам. Без четкой информации на упаковке потребители не могут сделать обоснованный выбор при покупке, что является нарушением их прав.

Чтобы защитить свои права и здоровье, эксперты рекомендуют следующее:

Всегда проверяйте наличие полной и достоверной маркировки на упаковке продукции. В нашей стране важно, чтобы информация была представлена на казахском языке и содержала полную, достоверную и своевременную информацию о товаре. При обнаружении нарушений не стесняйтесь и обращайтесь в соответствующие органы, чтобы сообщить о проблеме и инициировать необходимые меры в рамках законодательства Республики Казахстан.

Эти шаги помогут не только защитить права потребителей, но и обеспечить более высокий уровень безопасности и качества продукции на рынке.