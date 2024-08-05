Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Эксперты оценили российскую муку, продающуюся в Казахстане

Эксперты оценили российскую муку, продающуюся в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 14:09 Фото: pxhere
Представитель общества защиты прав потребителей методом тайного покупателя купила в одном из магазинов Тараза российскую муку, сообщает Zakon.kz.

Пшеничная, хлебопекарная, высшего сорта, масса нетто – 2 кг, производитель – ОО "Промтехпродукт", уточнили в общественном объединении "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Организация активно информирует граждан о результатах этих исследований, предоставляя важную информацию о качестве товаров и их производителях, способствуя защите прав и законных интересов потребителей.

По договору о сотрудничестве мука была сдана на комплексное исследование в аккредитованный испытательный центр Жамбылского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации".

Было проведено органолептическое исследование, показавшее, что клейковина – превышает норму (при норме 28% в исследованном образце – 31%).

"Чем выше содержание клейковины и выше ее качество, при этом важно помнить, что такая мука не даст объемного хлеба с хорошим пористым мякишем", – отметила эксперт-кондитер.
Эксперты оценили российскую муку, продающуюся в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 14:09

Фото: Жанна Биятан

Также были проведены исследования на соответствие нормативной документации – технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" ТР ТС 022/20211.

В результате данного исследования установлено, что в нарушение данного регламента в документации на продукции отсутствуют:

  • рекомендация и (или) ограничения по использованию;
  • отсутствуют сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции.
Эксперты оценили российскую муку, продающуюся в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 14:09

Фото: Жанна Биятан

Нарушение требований к маркировке является серьезным препятствием для правильного информирования потребителей о продукции.

"Согласно пункту 1 статьи 40 Технического регламента ТР ТС 021/2011 государства – члены союза обязаны предпринять все меры по недопущению выпуска в обращение на таможенной территории ныне Евразийского экономического союза пищевой продукции, не соответствующей требованиям технического регламента, а также ее изъятию из обращения". Эксперт по правам потребителей Жанна Биятан

Выпустивший в обращение продукцию, не обеспеченную полной, необходимой, однозначно понимаемой и достоверной информацией о ней, исключающей ввод в заблуждение потребителей относительно состава, свойств, а также других сведений, прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность продукции и обеспечивающих возможность их правильного выбора, а также не предоставивший декларацию о соответствии может понести наказание согласно Кодексу РК "Об административных правонарушениях".

Результаты и материалы исследований направлены в компетентные органы для принятия соответствующих мер, предусмотренных действующим законодательством РК.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

Читайте также

маркировка, сливки
Маркировать нельзя игнорировать: где поставить запятую
маркировка, сливки
Маркировка пищевой продукции – залог безопасности покупателей, считают эксперты
аджика
Как выбрать безопасную и вкусную аджику в Казахстане, рассказали эксперты
Айсулу Омарова
Казахстан 2024 год Бизнес Торговля Еда Потребительский контроль
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Сергею Шнурову запретили пить алкоголь
Сергею Шнурову запретили пить алкоголь
Алсу нежно обратилась к маме, которой исполнилось 70 лет
Алсу нежно обратилась к маме, которой исполнилось 70 лет
Стало известно с кем будет биться Нурбек Оралбай за &quot;золото&quot; на Олимпиаде
Стало известно, с кем будет биться Нурбек Оралбай за "золото" на Олимпиаде
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: