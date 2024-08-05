Эксперты оценили российскую муку, продающуюся в Казахстане

Представитель общества защиты прав потребителей методом тайного покупателя купила в одном из магазинов Тараза российскую муку, сообщает Zakon.kz.

Пшеничная, хлебопекарная, высшего сорта, масса нетто – 2 кг, производитель – ОО "Промтехпродукт", уточнили в общественном объединении "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Организация активно информирует граждан о результатах этих исследований, предоставляя важную информацию о качестве товаров и их производителях, способствуя защите прав и законных интересов потребителей.

По договору о сотрудничестве мука была сдана на комплексное исследование в аккредитованный испытательный центр Жамбылского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации".

Было проведено органолептическое исследование, показавшее, что клейковина – превышает норму (при норме 28% в исследованном образце – 31%).

"Чем выше содержание клейковины и выше ее качество, при этом важно помнить, что такая мука не даст объемного хлеба с хорошим пористым мякишем", – отметила эксперт-кондитер.

Фото: Жанна Биятан

Также были проведены исследования на соответствие нормативной документации – технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" ТР ТС 022/20211.

В результате данного исследования установлено, что в нарушение данного регламента в документации на продукции отсутствуют:

рекомендация и (или) ограничения по использованию;

отсутствуют сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции.

Фото: Жанна Биятан

Нарушение требований к маркировке является серьезным препятствием для правильного информирования потребителей о продукции.

"Согласно пункту 1 статьи 40 Технического регламента ТР ТС 021/2011 государства – члены союза обязаны предпринять все меры по недопущению выпуска в обращение на таможенной территории ныне Евразийского экономического союза пищевой продукции, не соответствующей требованиям технического регламента, а также ее изъятию из обращения". Эксперт по правам потребителей Жанна Биятан

Выпустивший в обращение продукцию, не обеспеченную полной, необходимой, однозначно понимаемой и достоверной информацией о ней, исключающей ввод в заблуждение потребителей относительно состава, свойств, а также других сведений, прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность продукции и обеспечивающих возможность их правильного выбора, а также не предоставивший декларацию о соответствии может понести наказание согласно Кодексу РК "Об административных правонарушениях".

Результаты и материалы исследований направлены в компетентные органы для принятия соответствующих мер, предусмотренных действующим законодательством РК.