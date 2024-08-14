Эксперты рассказали, как нарушения в маркировке мыла могут угрожать покупателю

В рамках соцпроекта эксперт методом тайного покупателя купил в одном из магазинов Петропавловска хозяйственное мыло "Golnar" иранского производства массой 160 граммов, сообщает Zakon.kz.

ОО "МОО по ЗПП" реализует по государственному заказу социальный проект, одним из мероприятий которого является исследование продукции на соответствие требованиям нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, а также распространение через средства массовой информации объективных и достоверных сведений о результатах исследований (испытаний) продукции (товаров).

"Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") активно осуществляет защиту прав потребителей, фокусируясь в том числе на безопасности непродовольственной продукции. Организация проводит комплексные исследования товаров в аккредитованных лабораториях и распространяет результаты через СМИ, повышая осведомленность граждан". Эксперт-правозащитник Алия Алибекова

В соответствии с Законом РК "О защите прав потребителей" объединение имеет право проводить исследования и публиковать информацию о выявленных нарушениях и правах потребителей.

Фото: Жанна Биятан

Приобретенное мыло было сдано в испытательный центр аккредитованной лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области. Специалисты выявили нарушения требований к потребительской маркировке товаров бытовой химии, установленные Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Отсутствие маркировки на государственном языке: нормы Закона РК "О языках в Республике Казахстан" и Закона РК "О защите прав потребителей" обязывают производителей и продавцов предоставлять информацию на казахском и русском языках, что является обязательным требованием для товаров зарубежного производства, реализуемых на территории Казахстана. Не указано назначение продукции: отсутствие информации о назначении товара создает риск для потребителей, которые могут неправильно использовать продукцию, что в свою очередь может привести к неблагоприятным последствиям. Потребитель вправе знать, для чего предназначен товар, чтобы избежать неправильное его использование. Не указаны меры по предупреждению опасности: этот аспект необходим для обеспечения безопасности пользователей, особенно для товаров, которые могут представлять риск при неправильном использовании. Наличие такой информации позволяет потребителям принимать осознанные решения и избегать опасностей.

Ответственность предпринимателей

В соответствии с Законом РК "О защите прав потребителей" отсутствие сведений о назначении и об условиях эффективного и безопасного применения товара является нарушением права потребителей на получение информации о товаре. За нарушение законодательства РК в области технического регулирования, а также за неисполнение продавцом (изготовителем) обязанностей по предоставлению информации о товаре предусмотрена административная ответственность. В случаях причинения вреда жизни и здоровью потребителя вследствие неполной, недостоверной или несвоевременной информации о товаре продавец (изготовитель) обязан в полном объеме возместить вред, а также в течение 10 календарных дней со дня подачи требования должен дать ответ потребителю о возмещении вреда либо принять соответствующие меры для удовлетворения требований потребителя.

Риски для потребителей

Отсутствие необходимой маркировки не только нарушает права потребителей, но и создает реальные риски для их здоровья и безопасности. Как отметила эксперт-правозащитник ОО "МОО по ЗПП" Жанна Биятан, отсутствие информации на государственном языке и данных о мерах безопасности может привести к неправильному использованию продукции, что особенно опасно для детей и людей с чувствительной кожей. Согласна с ней и коллега, эксперт Алибекова Алия, которая подчеркнула, что такие нарушения подрывают доверие к продавцам и производителям, а также создают прецеденты для нарушения прав потребителей.

Для предотвращения подобных ситуаций и защиты своих прав эксперты советуют потребителям:

Всегда проверять наличие маркировки на упаковке товаров. Особенно важно наличие информации на казахском языке, так как это обязательное требование законодательства. Требовать предоставления сертификатов соответствия или декларации о соответствии продукции, что подтверждает ее безопасность и качество. При выявлении нарушений обращаться в соответствующие органы и общественные объединения, такие как "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей", для принятия мер, предусмотренных действующим законодательством РК.

"Потребители имеют право на получение достоверной информации о приобретаемых товарах, а их безопасность и качество должны быть подтверждены документально. Нарушение этих требований недопустимо, и такие товары должны быть изъяты из оборота в соответствии с требованиями действующего законодательства". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан