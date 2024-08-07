Экспертиза нашла нарушения на упаковке сыра в Алматинской области

В июне 2024 года на одном из рынков города Конаев методом тайного покупателя представитель общества по защите прав потребителей купил "Сыр сметанковый", массой нетто 1,820 кг, сообщает Zakon.kz.

Эксперты общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" напоминают, что согласно ст.3 ТР ТС 022/2011, пищевая продукция выпускается в обращение на рынке при соответствии ее маркировки настоящему техническому регламенту, а также другим техническим регламентам ТС, действие которых на нее распространяется.

По заключенному договору о сотрудничестве, приобретенный сыр был сдан в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по г.Алматы для проведения комплексного исследования (протокол исследования образцов пищевых продуктов №1240001022886168 от 10.07.2024 года).

Фото: Жанна Биятан

По данным протокола предъявленный товар соответствует ГОСТам и ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" по органолептическим показателям. Однако имеются нарушения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая безопасность в части ее маркировки".

Так на продукции отсутствуют данные о номере партии товара, дата выработки, срок годности и условия хранения продукции (остальная информация, предусмотренная ТР ТС 022/2011 имеется), а также отсутствует информация на государственном языке.

Нарушение требований к маркировке является серьезным препятствием для правильного информирования потребителей о продукции.

К тому же, согласно п.7 ст.25 Закона РК "О защите прав потребителей", информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной и в соответствии с п.1 ст.40 ТР ТС 021/2011 государства-члены ТС обязаны предпринять все меры по недопущению выпуска в обращение на таможенной территории ТС пищевой продукции, не соответствующей требованиям ТР, а также ее изъятию из обращения.

Материалы и результаты исследований будут направлены в соответствующие органы для принятия административных мер, предусмотренных действующим законодательством Казахстана.

Потребителям доступен информационный ресурс единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии ЕАЭС для самостоятельного просмотра наличия декларации о соответствии продукции, а также казахстанский реестр.

Потребитель может проверить контрольный чек по заданным параметрам по ссылке.

Согласно Закону РК "О защите прав потребителей", продавцу (изготовителю, исполнителю) запрещается ограничивать права потребителей в отношении применения фото-, видеосъемки, товара и магазина, в качестве доказательства.

ОО "МОО по ЗПП" исследованы более 20 видов товаров народного потребления, реализуемых потребителям города Конаев! Публикуемые общественными объединениями потребителей результаты исследований качества товаров не являются рекламой.

"При покупке пищевых продуктов внимательно изучайте маркировку на упаковке. Убедитесь, что вся информация представлена на понятных вам языках, включая государственный язык. Проверьте наличие обязательных данных, таких как дата изготовления, срок годности, условия хранения, состав продукта, информация о производителе и его местонахождении. Отсутствие этих данных или их предоставление только на иностранном языке может указывать на несоответствие продукции требованиям безопасности и качества". Эксперт по защите прав потребителей Жанны Биятан

Эксперт также напоминает, что особое внимание необходимо уделять наличию знака ЕАС, подтверждающего соответствие продукции стандартам Евразийского экономического союза. Отсутствие этого знака может свидетельствовать о недостаточной проверке продукта или его нелегальном происхождении.

Будьте в курсе о товарах с выявленными несоответствиями действующему законодательству РК, о предпринятых действиях в отношении изготовителей и продавцов-нарушителей законодательства, а также в отношении продукции с выявленными нарушениями.